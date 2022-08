Ayer leía un artículo en el Levante digital que me sacó de quicio por la sarta de falsedades que se contaban. Vamos a ver Sr. Alcalde de la Vall d'Alcalà, no eran cuatro los vecinos que se quedaron en Beniaia sino seis los que se quedaron, así que antes de denuniar a tus vecinos infórmate bien y cuéntalos...Te diré que gracias a ellos (los que se quedaron) y a su arrojo, Beniaia hoy existe, y Beniaia se ha salvado de quedar como un brasero, porque lo cierto es que tú no te preocupastes lo más mínimo de nosotros, alegas que no tienes autoridad, pero sí tienes boca y oídos y sí debiste hablar con el puesto de mando del dispositivo que había y pedir que enviasen a Beniaia como mínimo un par de Unidades de Bomberos y así poder protegernos del fuego que se nos venía encima, tal vez si estos vecinos que se quedaron hubieran visto que aquí había medios, no se habrían quedado, pero los dejastes solos y a la suerte de las llamas, así que también eres un prevaricador ya que te despreocupaste de tu pueblo y no hiciste lo que debías porque te recuerdo que Beniaia forma parte de la Vall d'Alcalà, ese pueblo que presides de "rebote" ya que personalmente nunca sacaste mayoría de votos, espero que sea la última.

Como te iba contando, a ti te tenemos poco que agradecer y mucho a Sandra, tu Tte. de alcalde, esa que quieres destituir porque te pedía ayuda mientras su marido, su hijo y un señor de 78 años se estaban jugando la vida, esa que se quedó al pie del cañón para proteger sus bienes y los de sus vecinos, esa que te demandaba medios y se los negastes, alegado que aquí lo que había era humo, cuando en realidad las llamas ya estaban asomando por la puerta de las casas, esa que cuenta la verdad, no hay más que venir al pueblo y darse una vuelta por el perimetro residencial, las pruebas están ahí, no nos inventamos nada, he invito a todo el que quiera que venga y lo compruebe. Para que te enteres Alcalde, Sandra tiene más arrojo que tú y hace su trabajo mejor que tú, porque ella se ocupa del pueblo, mientras que tú solo te ocupas de tus negocios en el pueblo y todo lo que haces lo haces pensando en tus intereses particulares. Acusas falsamente a nuestros vecinos de impedir el trabajo de los bomberos ¿Qué bomberos ? si aquí no había ningún bombero. Aquí los únicos bomberos que habían eran Vicente "Famorca", su hijo y Josenet... así que mientes una vez más. Por otra parte, te recordaré que hace 20 días otro vecino y yo te hicimos un escrito que pasamos por el registro del Ayuntamiento para advertirte de que los bancales y las tierras que lindan con las casas estaban llenos de zarzas, de hierbas y de matorrales y que eran un peligro potencial en caso de incendio, y tú que nos respondistes que el ayuntamiento no tenía dinero para "estas" cosas.... El martes pasado veniste al pueblo con la prepotencia que te caracteriza acompañado de otros alcaldes de los pueblos colindantes... con el fin de hacerte cuatro fotitos y aparentar. Vicente "Famorca" y su hijo así como Josenet lo único que hicieron fue reventar de impotencia al acordarse del nulo apoyo que les diste el día anterior y te increparon por ello... cosa que entiendo perfectamente al estar el cabreo a flor de piel, no comparto la violencia ni aunque exista provocación, pero también me consta que la única violencia que hubo fue verbal. Te diría muchísimo más, pero esta carta tiene que terminar. Solo espero y deseo que no te vuelvas a presentar a las elecciones, y si lo haces que no te vote ni Dios. Has demostrado ser para los vecinos de Beniaia un Alcalde indigno de su cargo, un mal Alcalde, un pésimo Alcalde.