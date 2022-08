Més de 1.200 persones van gaudir el dissabte de l'espectacular «Sonafilm, Festival de Música de Cine» amb el concert dedicat a Ennio Morricone que la Universal Symphony Orquestra i les veus del Cor de la Rectoria s'encarregaren d'interpretar a la plaça de Bous d’Ondara; un esdeveniment organitzat per la regidoria de Cultura de d'Ajuntament d’Ondara. Aquesta nova edició del festival Sonafilm va reivindicar la transcendència de les bandes sonores a l’hora de transmetre les emocions del cinema. Un concert amb més de 100 artistes sobre l'escenari, on, a més, es va poder gaudir, en algunes de les peces, de les aparicions estel·lars de solistes com la soprano Saray Garcia; el tenor Pascual Andreu, l'oboista Edu Sala i l'armonicista Raquel Vega, que acabaren d'arredonir una nit màgica i per al record.

La Universal Symphony Orquestra, sota la batuta de seu director titular, José Martínez Colomina, va oferir el «Tribute to Morricone», dedicat al mestre compositor italià Ennio Morricone, a qui ha anat dedicat el Sonafilm d’enguany, amb un gran concert on es van poder gaudir de les millors peces de films com “La muerte tenia un precio”, “El bueno, el feo y el malo”, “Novecento”, “Cinema Paradiso”, “Érase una vez en América”, “Los intocables d’Elliot Ness” o “La Misión”, en una vetlada inoblidable. Com bis, i en homenatge al recentment desaparegut Vangelis, es va interpretar «Carros de Fuego». A l'intermedi del concert es va reconèixer la labor de les autoritats de les localitats que han fet possible el festival (Ondara, Dénia i El Verger) i també es va fer pujar als col·laboradors a l'escenari. Es va fer el lliurament com a recordatori del cartell d’aquesta 4ª edició, per part de l’alcalde d’Ondara, José Ramiro, i dels regidors de Cultura dels municipis integrants del Sonafilm; Raquel Mengual d’Ondara, Raül García de la Reina, de Dénia, i Miguel Pou, d’El Verger. Entre els col·laboradors es trobava l’autor de la il·lustració, Paco Chika; la gerent del Centro Comercial Portal de la Marina, Virginia Carrasco; el president de la Fundació Baleària, Ricard Pérez; el crític de cine, Conrado Xalabarder; el portaveu de l’associació Aljub, Emili Sentí; el representant de Soundtrack Fest, Gorka Oteiza; el director del Cor de la Rectoria, Jaume Morell, i l’organitzador de la iniciativa i director artístic del Sonafilm, Javier Gil. D’altra banda, l’alcalde, José Ramiro, que va estar acompanyat per l’exministre de Cultura, Manuel Rodríguez Uribes, va demanar un gest de solidaritat pels afectats de l’incendi de la Vall d’Ebo.