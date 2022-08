Pego y la Vall d’Ebo tienen una cita solidaria el próximo 28 de agosto. Ambos municipios serán el escenario para el desarrollo del Everesting que protagonizará el ciclista de Ondara José Fornés. Una hazaña de proporciones titánicas que tiene como fin colaborar en la lucha contra la esclerosis múltiple y en la que colabora el Ayuntamiento de Pego.

“Tengo un compañero al que aprecio muchísimo que fue diagnosticado con esta enfermedad y es mi forma de aportar mi granito de arena a la causa”, explica Fornés, del Club Ciclista Segària. La prueba del Everesting consiste en recorrer sin parar, en esta caso en bicicleta, los mismos metros que la altura del monte Everest, 8.848. Para ello Fornés realizará hasta 20 veces el mismo trayecto, el puerto de la Vall d’Ebo, arrancando en la zona conocida como Els Pilarets, en el término municipal de Pego.

Esta carrera contra les esclerosis múltiple empezará a las 00 horas del 28 de agosto y Fornés estima que deberá estar pedaleando con su bicicleta aproximadamente hasta las 16 horas, “siempre y cuando el cuerpo aguante”. Para conseguirlo, explica, lleva entrenando desde hace un tiempo para este Everesting. Cada dos días sale con su bici a recorrer entre 5 o 6 puertos. El aspecto físico es fundamental, pero también el mental, “hay que estar preparado porque si falla la cabeza, el cuerpo lo nota”. Fornés no es nuevo en esto de conseguir proezas sobre una bicicleta, entre las más destacadas, su viaje a pedales desde Madrid y Gijón y volver; o dar 22 vueltas sin parar a la Rectoria, entre otras.

Fornés asegura que el puerto de la Vall d’Ebo “se me ha atragantado alguna vez, es de los que más me cuesta”. No es para menos, puesto que el desnivel es de 460 metros en una distancia de poco más de 7,7 kilómetros. “Ha habido gente que me ha recomendado hacer el puerto de Coll de Rates, pero mi cabezonería me lleva a la Vall d’Ebo”.

El ciclista lamenta el gran incendio de esta pasada semana que ha sufrido la zona. “He estado entrenando estos últimos días y es triste, la estampa ahora es muy diferente”. Fornés cree que con el ‘Everesting’ contribuirá a fomentar las visitas a la zona, “el de Vall d’Ebo es un puerto espectacular, muy bueno para los ciclistas, si ayudo a que se promocione la zona a través del ciclismo, será estupendo”.

El 28 de agosto no estará solo, sus compañeros del Club Ciclista Segària estarán dándole apoyo en la carretera, así como otros ciclistas de la comarca que han decidido colaborar con la causa. También miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA) para los que se destinarán los beneficios de la prueba.

“Queremos felicitar a José Fornés por esta iniciativa solidaria y que haya pensado en la carretera que une Pego y la Vall d’Ebo para llevarla a cabo. Es una buena propuesta para poder dar visibilidad a esta enfermedad y aportar su grano de arena para la investigación y desde Pego queremos sumarnos a la causa. Además también puede ser una buena promoción para que la gente, ya sea ciclistas o no, se animen a venir a esta zona que ha sufrido un golpe tan fuerte”.