Quan el teu somni és ser ballarina no hi ha res que et faça por, ni tan sols allunyar-te del teu entorn i de la teua família. Per a l´Ona L. no ha sigut una decisió senzilla, però malgrat la seua curta edat i tot l'esforç i sacrifici que comporta compaginar la dansa i el col·legi, ha optat per deixar el seu poble natal, El Poble Nou de Benitatxell, per a fer realitat el seu somni de convertir-se en professional de la dansa en l´Institut del Teatre de Barcelona.

La nostra protagonista de tan sols 11 anys, sap que deixar a la seua mare, als seus avis i la seua escola de dansa Patricia Sentí a Dénia, no serà fàcil, però agraeix el suport tant per part de la seua família com de cadascuna de les professores, que han fet possible que puga arribar fins ací i que haja sigut seleccionada entre les 10 alumnes que cursaran primer de Grau Professional en Dansa Clàssica. Per què l´Institut del Teatre? L'escola integrada de l´IT permet cursar en el mateix centre tant els estudis de l'ESO i de batxillerat artístic escènic com el grau professional de Dansa i això facilita que el professorat establisca la càrrega lectiva de dilluns a divendres tenint sempre en compte la intensa activitat física que els alumnes fan diàriament. Ona ho té clar, vol ser ballarina i considera que hi ha un gran desconeixement sobre aquest món i també moltes dificultats, com per exemple no tindre conservatoris reglats prop de casa com els que tenen els seus companys i companyes que es dediquen a la música. Per a ella traslladar-se a Barcelona serà menys difícil perquè podrà viure amb el seus oncles i considera que és una privilegiada, però és conscient que molts xiquets i xiquetes han de viure en famílies d'acolliment o en pisos compartits a edats molt primerenques. Com diu la seua professora de dansa Patricia Sentí, aquesta disciplina implica persistència, constància, treball en equip, treball personal i molt d´esforç i dedicació, que fa que aquestes alumnes siguen extraordinàries a nivell curricular i en qualsevol àmbit de la vida