No hay ninguna imagen que permita identificar a los tres agresores. La Policía Nacional ha revisado las grabaciones de las cámaras de una discoteca de Marqués de Campo, de una sucursal bancaria, de un comercio y del Museu del Joguet, pero no ha podido poner cara a los tres jóvenes que el pasado 20 de julio le dieron una paliza a un chaval de 18 años. Los brutales golpes le hicieron perder “de cuajo” tres dientes. El joven sufre amnesia postraumática.

Una camarera de la discoteca que salió a tirar la basura descubrió la agresión y los atacantes, al verse sorprendidos, huyeron.

“Gracias a ella no fue todavía más dramático. A saber cómo hubiera acabado si ella no sale y les ve”, ha narrado la madre del chaval del 18 años en un escrito que ha enviado al Ayuntamiento de Dénia.

La madre ha expresado en ese escrito “la indefensión tan grande que siento”. Explica que la familia lleva 30 años veraneando en Dénia y que sus hijos han crecido yendo a la feria y luego saliendo con los amigos.

Pero a las 6 de la mañana del pasado 20 de julio recibió “la llamada que nunca quieres… A mi hijo le habían dado una paliza y le sacaron tres dientes de cuajo”.

La familia, acompañada de varios amigos de su hijo, acudió a poner la denuncia a la Policía Nacional, que solicitó las grabaciones de las cámaras de la discoteca y de los establecimientos de esta zona de Dénia. “No han conseguido ninguna imagen de los agresores (3 menores) y, por tanto, el caso no se puede resolver”.

La madre subraya que este tipo de agresiones en plena calle no es algo esporádico. Pide al ayuntamiento que coloque cámaras en el tramo de calle donde está la discoteca “para que estos desgraciados, que se deben dedicar a agredir gratuitamente, ya que no hubo ningún motivo para la agresión, no campen a sus anchas y queden impunes del delito de lesiones”.

La madre dice que no debería pasarle nunca más a ningún otro joven lo que le ocurrió a su hijo. “La agresión ocurrió tres días antes de nuestro regreso a Madrid. Mi hijo sigue en tratamiento psicológico, tratamiento odontológico y tuvo que rechazar un trabajo de socorrista… y no sé si volveremos de vacaciones a Dénia el año que viene”.