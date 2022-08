El Ayuntamiento de Teulada Moraira rescata la zona azul. De nuevo, tocará pagar por aparcar en las principales calles de los núcleos de Teulada y Moraira. Las tarifas serán distintas para los vecinos y para los visitantes. Los residentes pagarán 40 céntimos por una hora de estacionamiento. Mientras, los no residentes apoquinarán 85 céntimos.

El tiempo máximo de aparcamiento también es diferente. Los vecinos pueden dejar el coche durante tres horas y los visitantes cuentan con una hora menos.

El consistorio ha subrayado que estos dos núcleos urbanos disponen de aparcamientos gratuitos próximos. En Teulada, está el de la plaza VIé Centenari y, en Moraira, el de les Sorts.

La zona azul será una cosa seria. Quien no saque el tique o se exceda del tiempo máximo tendrá que pagar una multa y, además, la grúa se llevará su coche. Si la infracción es por superar el límite de tiempo, el conductor podrá anular la sanción obteniendo un recibo especial de 4 euros si el tiempo que ha pasado de más de aparcamiento no supera las dos horas. Si el infractor no ha sacado tique, el recibo especial para anular la denuncia ya sube a 7 euros.

El ayuntamiento quiere poner en marcha la zona azul lo más pronto posible.