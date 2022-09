Calp ha logrado atenuar el impacto de cerrar a la fuerza en pleno verano una de sus principales playas, la de la Fossa. No ha llegado a 24 horas el tiempo que ha ondeado la bandera roja. Los socorristas la arriaron ayer, sobre las 11.20 horas, e izaron la verde. La playa recuperaba la normalidad. No tardaron en volver los bañistas. Hasta esa hora cualquiera hubiera dicho que Calp, de repente, estaba en febrero. Los bañistas eran escaso. Era, sin embargo, 1 de septiembre. Ya se nota que no es la muchedumbre de turistas de julio y agosto, pero todavía hay verano por delante y no son pocos los visitantes que prefieren disfrutar de este municipio y de la Marina Alta sin los agobios del pleno verano.

El caso es que el posible vertido contaminante se ha disuelto rápidamente. Lo detectó la analítica realizada el martes por la dirección general del Agua, organismo de la conselleria de Medio Ambiente que se encarga de la vigilancia y control de la calidad del agua de las playas valencianas. Los parámetros se habían disparado de la noche a la mañana. El ayuntamiento se apresuró a afirmar que las analíticas realizadas el lunes por Aguas de Calpe (la empresa mixta de suministro de agua) no detectaron ningún indicador anómalo. Fuentes municipales recalcaron también que durante el verano la calidad de este trozo de mar de la playa de la Fossa ha sido excelente. Al consistorio no le quedaba otra que cruzar los dedos y confiar en que la contaminación desapareciera lo más pronto posible. Y así ha sido. El concejal de Playas, Maties Torres, explicó a este diario que ayer, poco después de las 11 horas, le llamó la responsables de la dirección general del Agua y le dijo que no había ni rastro de materia orgánica (los cierres de playas siempre son porque se dispara el e-coli o los enterococos) y que el agua era totalmente apta para el baño. La analítica indicaba que la calidad del agua era excelente. El concejal precisó que este resultado también es el que han dado durante todo el verano los muestreos que realiza semanalmente Aguas de Calpe. Esta es la segunda playa que se cierra este verano en la Marina Alta. La otra, la del Arenal, de Xàbia permaneció 48 horas con la bandera roja izada. Se cerró a finales de julio. Por otra parte, ha sido un verano de muchos días de mar en calma. En contadas ocasiones se ha tenido que izar la bandera amarilla o roja.