Parcent, "un paradís entre muntanyes"

Parcent, «El paradís entre muntanyes», ofereix un conjunt de rutes i paisatges dels més variats de la Marina Alta, acondicionades i treballades amb molt d’esforç durant els darrers anys. Aquest municipi ubicat al centre de la Marina Alta conta amb el PR-CV 158 «La volta al Carrascar», la pujada a la nevera o pou de neu conegut com la Casa de la Neu, la Ruta de les Fonts, la Ruta del Seguili, el pas de del GR-330 pel conegut i empedrat Camí de les Voltes (amb una pròxima rehabilitació ja projectada pel 2023), i dos rutes més on s’estan recuperant antigues sendes ja perdudes i amb destacable patrimoni de Pedra en Sec, declarat com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco igualment com les pintures rupestres.

El final de l’estiu representa l’ocasió perfecta per a visitar aquest municipi i conéixer la seua gastronomia i paisatges visitables. Parcent es troba dalt d’un tossalet a 295 m.s.n.m. on la seua llarga historia i sobretot l’empremta morisca li dona una fisonomia molt especial. Es troba al centre de la Vall de Pop, travessada pel riu Gorgos, amb un conjunt de tossals i barrancs amb una varietat de paisatges i cultius. Tot això als peus de la imponent serra del Carrascar de Parcent que al terme municipal de Parcent arriba fins els 994 m.s.n.m. i a l’altra banda per tancar la vall, la serra del Seguili amb les seues pintures rupestres posades en valor des de principi d’any i amb un sender acabat d’arreglar i netejar, amb el resultat d’una ruta familiar molt interessant.

La proposta de la PR-CV-158 o «Volta al Carrascar» amb quasi 15 km. de longitud i un desnivell positiu i negatiu de 750 m és la més representativa i especial per al municipi. Ix des de la Plaça del Poble fins al cim del Carrascar per tornar a la Plaça del Poble amb una ruta circular, on es posa rumb en direcció SE per enfilar-se en direcció al famós Coll de Rates (Antigament Coll de Raptes pels nombrosos assalts dels bandolers) i el Penyó o Penya Talai. Ràpidament al eixir del casc urbà es troba el Pou del Coll de Rates amb uns abeuradors de pedra ben conservats, antigament molt utilitzats pels ramats al trobar-se al costat de l’assegador/camí que condueix al Coll de Rates des de temps immemorials perquè aquest junt amb el Mascarat eren i encara ho son avui en dia, els únics passos transitables des de la Marina Alta i part de la província de València per la costa, cap a la resta de la província d’Alacant al sud.

El camí, a poc a poc, comença a enfilar-se cap als peus de la serra per un paisatge agrícola esquitxat de carrasques i pins. Prompte apareix un encreuament a mà esquerra que endinsa al caminant per un camí amb murs de pedra cap amunt de la serra i el paisatge agrícola desapareix. És l’inici del Camí de les Voltes o de la Pansa, amb prou trams empedrats degut a la importància que ha tingut com a pas de mercaderies i persones durant segles. Un tram on la pendent ja és més acusada, però suavitzada per les boniques ziga-zagues del propi camí per facilitar l’ascens i on les vistes comencen a tindre certa rellevància amb tota la Vall de Pop i el Coll de Rates com a objectiu.

Una vegada s’arriba al Coll de Rates, es troba un mirador amb panells explicatius i sobretot amb unes vistes impressionants de tota la Vall, quasi tota la Marina Alta i les seues serres més representatives com el Cavall Verd, Segària, Montgó, Castell d’Aixa, etc... tota la costa de València i en dies clar l’illa d’Eivissa. Després del breu respir, segueix la senda amunt per passar pel costat d’un restaurant i un heliport, per anar ja a buscar la carena i el cim d’aquesta serra del Carrascar. Aquesta és una pista forestal que condueix fins una caseta forestal que hi ha pròxima al cim, no obstant hi ha una travessa mig acondicionada a mà dreta i senyalitzada però sols apta per als muntanyers més experts.

Vistes de la costa valenciana

Després d’una forta pujada s’arriba a la carena de la serra i després de passar la caseta forestal i finalitzada la pista forestal, comença un paisatge diferent amb suaus pujades i baixades mentre es cresteja la serra. El cim es queda un poc a l’esquerra del sender abans d’arribar a la impressionant Penya del Carrascar freqüentada per ramats d’ovelles que busquen l’ombra i l’herba fresca d’aquesta zona. Zona habitual de descans baix la carrasca que es troba a la zona central d’aquesta penya. En tot aquest tram de carena es pot disfrutar d’unes vistes 360º impressionants, amb tota la Costa Blanca i la costa de València i de la gran majoria de serralades de les comarques pròximes com són Aitana, Puigcampana, Ponoig, serra Gelada, Bèrnia, serra del Ferrer, Aixortà, Serrella, Benicadell, Menejador o Font Roja, Mariola amb el Montcabrer, Alfaro, Cavall Verd, Ebo, Cim de Safor i la resta de serres de la Marina que ja es veuen del Coll de Rates, i on en dies molt bons de visibilitat es veu el Penyagolosa i la costa de Castelló.

A partir d’aquest punt només hi ha una xicoteta pendent per un terreny de roques amb clavills, i ja comença la baixada passant per la Mallada Plana, després pel mirador natural del Pouet de la Mina de Ferro que simplement era un punt d’arreplega d’aigües per poder beure els ramats quan feien aquesta forta pujada. A mà esquerraes troba un xicotet desviament d’uns 50 m. fins la Cova dels Coloms, un bon lloc per a fer un descans. Més avall es troba a mà dreta el desviament que puja al pou de neu o Casa de la Neu i es podria seguir fins a eixir als peus del cim una altra vegada. A la Font de la Foia, amb una qualitat excel·lent de les aigües, es pot fer una última paradeta abans d’una última baixada rapida fins Parcent per unes joves pinades que ocupen antics terrenys de cultiu amb marges de pedra seca i restes de corrals. Pel barranc de la Foia s’arriba al poble on poder gaudir d’un refresc ben merescut o de la seua gastronomia amb paelles, arròs al forn, tapes o fideuà.