Manuel Mir, un vecino de Xàbia de 86 años, ya tiene luz en la escalera de su finca y puede ver la tele en su casa. Además, suena el timbre del interfono y Manuel sabe que tiene visita. Esas cosas tan básicas le han costado Dios y ayuda a este «abuelo coraje» de Xàbia. Vive en una finca fantasma (es el único vecino). Gastó todos sus ahorros en comprar un piso que la inmobiliaria luego no le quería entregar. El juez le autorizó a tomar posesión de su casa. Pero solo Manuel sabe lo que le toca batallar para poder vivir en condiciones mínimamente dignas.

«Bueno, esta vez la Sareb (el banco malo) me ha hecho un regalo y se lo quiero agradecer. Me ha regalado la antena de la televisión. Me la ha regalado a mí y por eso he puesto un cartel que lo deja muy claro», explica el vecino. Y sí, el cartel es muy explícito. Manuel avisa de que ese aparatito es de su propiedad y que denunciará «a quien lo dañe, rompa o robe».

El «abuelo coraje» de Xàbia denunció el pasado mes de julio que le habían cortado la luz de la escalera y la antena. Presumía que le querían echar de su propia casa y de la finca fantasma en la que es el único vecino.