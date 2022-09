Amb una agenda extensa i molt completa, les cinc delegacions internacionals del projecte van treballar i gaudir de l'hospitalitat dels amfitrions d'aquest meeting, el "Grup Sbandieratori 7 Contrade di Orte". A més de l'ajuntament de Pedreguer i els amfitrions, van participar l'ONG lituana de Kelmès, l'ONG hongaresa Varkapitany, líder del projecte, i l'ajuntament xipriota de Deryneia, representat pel seu Alcalde Andros Karayiannis. Tots ells van intercanviar experiències sobre esports normalment considerats com a “recreació històrica”, element folklòric o esport tradicional, com els balls tradicionals, el tir amb arc a cavall, els jocs de banderes i el joc de pilota valenciana al llarg de cins dies, des del 8 fins al 12 de setembre.

Pedreguer, de la mà de l'expilotari Sebastià Giner Muñoz, Sebastià de Murla, va ensenyar la història i vigència de La Pilota Valenciana. Entre les aportacions que més valoraren els socis del consorci, i que va exposar l'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, va estar l'exemple d'escoles esportives municipals i la pervivència de l'esport de la Pilota, així com les seues distintes modalitats.

La posada en valor d'aquestes activitats, així com el seu atractiu turístic i generador d'economia a l'àmbit rural van ser idees treballades a Orte, part fonamental del projecte "MAGICS – Medieval Activities Grow International Cooperation in Sports", finançat per la Unió Europea en el marc del Programa Erasmus + Sport. A més totes les delegacions van poder gaudir de la setmana gran d'Orte, l'Ottava Medievale d'Orte o Ottava de Santo Egidio, amb les exhibicions del Grup Sbandieratori i el seu programa cultural, com la cercavila històrica, en què van formar part activa, convidats pels organitzadors, membres de les delegacions, com el mateix alcalde de Pedreguer.

Cal destacar també la posada en comú de la realitat que va fer l'alcalde de Deryneia del seu municipi a Xipre, ocupat tant pel colonialisme anglès com per l'estat turc al llarg dels anys. Va destacar com iniciatives com aquesta fan possible tant el seu creixement com a poble com la seua visibilització internacional.

També es va poder fer una visita llamp a Roma d'un matí, on es va visitar algunes icones de la ciutat i la curiosa Plaça de La Pilota.

Al desembre Pedreguer acollirà el pròxim encontre del projecte MAGICS de recuperació d'esports medievals i tradicionals.