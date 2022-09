Les falles de Dénia s’han vestit de gal·la aquest cap de setmana per a celebrar les exaltacions de les seues màximes representants. Una cita esperada pel món faller, que suposa el reprendre el ritme habitual de les falles després de dos anys d’espera.

El divendres va ser el torn de la fallera major de Dénia 2023, Aida Gavilà Gómez, i la seua cort d’honor, la senyoreta Nerea Gamero Pereira. Les autoritats i càrrecs fallers es van donar cita a la plaça del Consell, on va començar el passacarrer fins a l’auditori del Centre Social acompanyats per l’Agrupació Artística Musical de Dénia.

Abans de l’acte, totes les entitats convidades van poder posar en el photocall instal·lat a l’entrada de l’auditori amb la protagonista de la nit, que brillava amb el seu vestit oficial color roig gerani.

Els fallers Juan Céspedes i Rafa Soler van ser els encarregats de donar forma a l’acte, que va tindre com a fil conductor els versos de Maria Ibars, quan es compleixen 130 anys del seu naixement i a les portes de la celebració del seu any, ja que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha establert que 2024 serà l’any Maria Ibars.

El president de la Junta Local Fallera, Jaume Bertomeu, va rebre a l’escenari a la cort d’honor i a Aida Gavilà, que pujava acompanyada per l’alcalde, Vicent Grimalt, i dos policies locals vestits de gal·la. Va ser precisament Grimalt qui va dirigir unes paraules a Aida, recordant especialment el moment de la cridada per a informar-la de què era la nova fallera major i les dues vegades que es va tallar la comunicació telefònica. L’alcalde de la ciutat li va fer entrega del seu nomenament oficial com a fallera major de Dénia 2023.

A continuació, Aida va escoltar atentament les paraules de Pasqual Herreros, el seu exaltador. Periodista i faller, Pasqual va parlar d’Aida i de la seua cort amb molta estima, despertant, a parts iguals, llàgrimes i somriures.

Com es tradicional, Aida va rebre l’estima del món faller de Dénia i del País Valencià. La primera en pujar a l’escenari va ser Safir Malonda, fallera major de Dénia 2020-2022, en el seu comiat com a màxima representant de les falles de Dénia després d’anys especialment intensos.

A més dels representants de les 11 comissions falleres de la ciutat, el regidor de festes i representants de la Comissió de Festes de la Mare de Déu i de la Federació de Moros i Cristians, van ser moltes les festes valencianes que van estar presents a una nit tan especial.

Elda, Oliva, Sant Vicent del Raspeig, Sogorb, Elx, Sant Joan d’Alacant, Jumilla, Borriana, Gandia, Sueca, Xàtiva i Torrent van ser les juntes locals que van a assistir a l’acte. Les pleitesies a la fallera major de Dénia les van tancar la dama d’honor de la Bellea del Foc d’Alcant, Beatriz Moya, i la fallera major de València 2023, la senyoreta Carmen Martí Carbonell.

Una nit inoblidable per a Aida i la seua cort d’honor que marca el començament del calendari de presentacions falleres 2023.

El diumenge pel matí el cel va respectar al món faller i va donar una treva després d’una intensa nit de pluges torrencials, i es va poder celebrar, amb total normalitat, la presentació i exaltació de Noa Dacosta i Mud, fallera major infantil de Dénia 2023, i les seues corts d’honor.

De nou, la plaça del Consell va concentrar a autoritats i càrrecs fallers, que junt amb els membres de la Junta Local Fallera, van desfilar fins al Centre Social. Allí els esperaven centenars de persones per a celebrar un matí molt especial.

La proclamació va estar conduïda per Neus Suàrez Femenia, fallera major infantil de Dénia 2019, encarregada de narrar un conte molt especial que tenia com a protagonistes màximes a Noa Dacosta i les components de la seua cort d’honor.

Laia Miñana, Paula Gavilà i Alma Contrí van ser rebudes a l’escenari pel president de la Junta Local Fallera, i amb totes a l’escenari, l’auditori es va posar en peu per a rebre a Noa Dacosta, acompanyada per l’alcalde i la Policia Local de Dénia.

Vicent Grimalt va desitjar a Noa un any replet de vivències i li va fer entrega del nomenament oficial.

A continuació Sara Larrazábal, fallera major infantil de València 2019, es va dirigir a Noa i la seua cort en una exaltació molt personal i en la que les va convidar a gaudir de les falles com si d’un menú es tractara.

Martina Gimeno, fallera major infantil de Dénia 2020-2022 va acompanyar a Noa en aquest emotiu acte, despedint-se així del món faller. També representants de les festes de la Mare de Déu i els Moros i Cristians, així com el regidor de festes, Óscar Mengual, i les onze comissions falleres de la ciutat.

A més, es van traslladar a Dénia representants de les festes d’Elda, Sant Vicent del Raspeig, Sogorb, Elx, Sant Joan d’Alacant, Jumilla, Borriana, Gandia, Sueca, Xàtiva i Torrent, així com la dama de la bellea del foc infantil d’Alacant, Cloe Alenda, i la fallera major infantil de València, xiqueta Nerea López Maestre.