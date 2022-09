La Xarxa Jove de l’Institut Valencia de la Joventut (IVAJ) ha celebrat, este cap de semana, el seu primer encontré intercomarcal entre joves de la Marina Alta i Baixa que s’han reunit per intercanviar experiències i continuar amb el seu procés formatiu com a corresponsals juvenils.

La del corresponsal és una tasca de col.laboració voluntària entre els departaments municipals de joventut i aquells adolescents que intermedien com a portaveus del seus iguals i interlocutors amb l’administració local. Recullen propostes i iniciatives juvenils per gestionar-les amb suport municipal i traslladen les iniciatives de l’administració local als seus centres escolars de referència, col.legis i instituts. En els centres docents, els corresponsals disposen d’espais on informar de les activitats juvenils que es promouen en el municipi, però també són punts d’informació vinculada a beques, ajuts, concursos, festivals, i tot allò que els corresponsals entenen que puga resultar d’interés per a la joventut.

Les corresponsalies són fòrmules de participació ciutadana activa que els darrers anys estan tinguent un fort arrelament al territori valencià a iniciativa de l’IVAJ. I que junt amb la constitució de taules consultives, associacions i consells municipals de joventut així com fórums consultius, tracta de donar resposta a una de les principals demandes del jovent i és que cal donar-li veu i protagonisme en la presa de decisions que directament els afecten.

Les primeres trobades de corresposnals s’han desenvolupat com un cap de semana dedicat a l’intercanvi d’experiències, d’ahí que els corresponsals de la Safor amb major trajectòria en el temps, foren convidats com a font d’inspiració per a altres punts del territori valencià. De la mateixa manera, de forma lúdica i interactiva, els joves d’Alfàs del Pi, Altea, Callosa d’en Sarrià, la Nucía, Finestrat, la Macomunitat de la Marina Baixa, Teulada Moraira, Gata, Ondara, Pedreguer i Pego han intercanviat experiències en un entorn natural privilegiat i han iniciat la seva formació.

Els tècnics i dinamitzadors juvenils de les dos Marines han organitzat les jornades al voltant d’aquestes temàtiques comptant amb la col.laboració d’entitats que ja formen part de l’entramat social d’intervenció amb el jovent. D’esta manera l’associació Pego VIU ha orientat el jovent en matèria de voluntariat, en este cas ambiental, amb un taller de reconeixement d’espècies autòctones i creació d’olis a partir d’elles. I les tècniques de la UPCCA de Teulada i Pego, Mònica Cortés i Raquel Mengual s’han unit a la formació en materia de salut que ha comptat amb una activitat de meditació per l’autoconeixement, un passeig conscient i un taller de prevenció de condutes adictives. Aquets darrer ha inclós una dinàmica amb ulleres simuladores per recrear els efectes dels psciotròpics. Igualment s’ha abordat la gestió emocional i els prejudicis al voltant de la identitat sexual amb la técnica d’igualtat de Pedreguer, Carmen Ivars. I és així com deixem enrere un intens cap de semana d’aprenentatge col.laboratiu i convivència on els corresponsals de la Safor, que han acudit com a convidats, han servit de referent a les noves incorporacions i s’han unit a les dinàmiques organitzades al voltant de gimcanes, un cluedo nocturn, i cocteleria 0.0, entre moltes altres.