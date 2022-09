Quan ens van assabentar de la partida de Pepa Sivera Timoner, vam sentir que alguna cosa desapareixia de la Nau de Baix la Mar i vam recordar que a l’any 2018, vam estrenar amb ella la secció Dones Havíem de Ser, amb D de Dona. Ens va rebre a la seua residència a les Rotes on era feliç i gaudia de la natura i un entorn immillorable. Podem recordar, com si fora ara mateix, la lliçó de vida que ens va transmetre, contant-nos històries de la falla que parlaven de superació, tenacitat i estima, molta estima. Perquè Pepa era una deixes persones que et captivava i t’ensenyava que la vida estava per a viure-la, però no de qualsevol manera. Ella va trencar motles: en la seua faceta professional va ser una dona capdavantera, de les que lluitaven per a aconseguir conciliar treball dins i fora de casa, en moment que no era gens fàcil. A la falla va deixar la seua petjada, perquè va ser Fallera Major a l’exercici 1952/53 de la mà de son pare Josep Sivera “El Moco”; el seu saber fer la va convertir en fallera exemplar a l’any 1984, i quatre anys desprès, va ser Pregonera de les Falles de Dénia. Sols ella ostenta tots aquests reconeixements.

Des d’aquestes línies Baix la Mar ret homenatge a una dona marinera avançada al seu temps, que va navegar per la nostra mar amb seguretat, deixant testimoni de la seua valentia. Les persones que caminen juntes mai s’obliden. Allà on estigues, estimada Pepa, Bon Vent i Barca nova.