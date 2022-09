El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana presenta la segona edició d’‘Enclave Cinema’, jornades sobre cinema, identitat i territori que se celebren en el marc d’‘Enclave Land Art’, el projecte de residències artístiques i d’investigació en la naturalesa que forma part del programa ‘Cultura Resident’ del Consorci. La segona edició d’aquestes jornades de cinema se celebrarà el pròxim cap de setmana, del 23 al 25 de setembre a la Vall de Gallinera, Alacant.

‘Enclave Cinema’ consisteix en la projecció d’una selecció de curtmetratges d’un festival convidat, acompanyats de col·loquis, taules redones i presentacions, organitzades amb l’objectiu de generar una reflexió participativa. Les projeccions i activitats se celebraran a la pista de frontó de Benialí, amb accés gratuït.

El festival convidat en aquesta edició és la Biennal Internacional Dona i Cinema – Mujer y Cine – Woman & Film, que celebra la setena edició el gener de 2023, i dona visibilitat al treball de dones en el cinema i la indústria audiovisual. La selecció de peces ha sigut realitzada des del prisma de ‘Mirades’, que vertebraran les diferents sessions amb els títols ‘Mirada pròpia’, ‘Mirada interior’ ‘Territori’ i ‘Mirada oberta’, com a complement al concepte proposat per la residència artística ‘Enclave Land Art’.

‘Enclave Cinema’ naix sobre la base del creixent ús del mitjà audiovisual com a transmissor de missatges dins del projecte ‘Enclave Land Art’, i ofereix als festivals convidats una plataforma d’exposició pública i visibilitat, en línia amb els projectes treballats a la Vall de Gallinera.

“Descentralitzar la programació cultural i reconéixer el valor dels entorns rurals són objectius en què treballem des del Consorci de Museus. El programa ‘Enclave Land Art’ i els seus esdeveniments paral·lels, com ara ‘Enclave Cinema’, ens recorden, a través de propostes artístiques singulars que es desenvolupen en el context rural, la necessitat de reconnectar amb la naturalesa, establint una reflexió interessant sobre la relació de l’ésser humà, el procés de creació artística i el medi natural. I, per a abordar aquesta temàtica, no hi ha millor lloc que un entorn natural de gran bellesa com la Vall de Gallinera”, assegura el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

La Biennal Internacional Dona i Cinema, festival convidat d’enguany, naix com a altaveu de l’associació Dona i Cinema, creada gràcies a l’esforç de dones professionals del sector audiovisual a la ciutat de València per a visibilitzar el treball de dones cineastes i, en general, de tota la indústria audiovisual. Dona i Cinema construeix un espai viu de creació i investigació audiovisual i social dirigit per dones, que fomenta, així, la difusió de les seues iniciatives i produccions mentre promou la igualtat d’oportunitats en les arts visuals.

El festival celebra el gener de 2023 la setena edició, i donarà novament espai al millor cinema realitzat per dones i a una sèrie d’activitats paral·leles per a reflexionar sobre el paper de les dones en la indústria del cinema i promocionar altres mirades no sempre representades en la gran (i xicoteta) pantalla.

‘Enclave Cinema’ comptarà amb la presència durant tot el cap de setmana de les directores de la Biennal, Giovanna Ribes i Deborah Micheletti, a més de diferents directores i personalitats vinculades al món audiovisual a través del festival convidat, amb l’objectiu de generar una plataforma de discussió sobre les propostes entre el públic assistent per mitjà de debats i col·loquis participatius. També comptarà amb la participació i la implicació de l’Associació de Dones de la Foradà, el col·lectiu de dones de la Vall de Gallinera, i l’Ajuntament de la Vall de Gallinera, que aposta per aquest tipus d’iniciatives per a dignificar i vertebrar la cultura en el món rural, contribuint amb això a combatre el despoblament.

El projecte artístic ‘Enclave Land Art’ naix amb la filosofia de promoure el diàleg de l’ésser humà amb la naturalesa per a reinterpretar el territori mitjançant l’art contemporani. L’origen d’‘Enclave Land Art’ està vinculat a la creació d’itineraris artístics en el medi rural, creats a través d’una residència internacional d’artistes de dues setmanes de duració.

Sobre ‘Cultura Resident’

‘Cultura Resident’ és el primer programa públic de residències de creació posat en marxa a la Comunitat Valenciana en 2017 pel Consorci de Museus, amb l’objectiu d’enfortir el teixit cultural valencià i impulsar la creació contemporània facilitant temps, espai, acompanyament i recursos econòmics a creadores i creadors per al desenvolupament del seu treball.

En paral·lel a aquesta estructura, sobre ‘Cultura Resident’ recolzen també una sèrie d’iniciatives locals d’entitats de caràcter independent tant en entorns urbans com rurals, que treballen amb formats de residència i amb les quals es genera una col·laboració més enllà de l’aspecte econòmic, ja que es comparteixen públics i sabers, i s’articulen calendaris, com és el cas d’‘Enclave Land Art’.

Per a l’edició de 2022, ‘Cultura Resident’ ha seleccionat 15 projectes d’investigació, mediació cultural, producció artística i gestió cultural, que ja s’estan desenvolupant en diferents punts del territori valencià –València, Bocairent, Castelló de la Plana i Alacant–, així com a Madrid, Praga i Santiago de Xile. Per a l’any 2023, el Consorci de Museus actualitza les bases del programa ‘Cultura Resident. Programa de residències de creació’ i presenta tres noves convocatòries locals públiques a les comarques de València, Alacant i Castelló. En les tres convocatòries de 2023 se seleccionaran 13 propostes en total: quatre projectes d’investigació que es desenvoluparan a Castelló de la Plana; dos de mediació cultural a València; i set de producció artística que es repartiran entre Alacant i la localitat castellonenca d’Almedíjar, gràcies a la col·laboració de l’Espai de Trobades Rurals La Surera, a la comarca de l’Alt Palància.