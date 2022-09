Ahir en la reunió oberta de l’executiva local dels Socialistes de Dénia es va donar compte de l’escrit del PSPV-PSOE que ratifica el nomenament de Vicent Grimalt, secretari general i actual alcalde de Dénia, com a candidat a l'Alcaldia per a les pròximes eleccions municipals, previstes per a maig de 2023.

Després que el propi Grimalt confirmarà fa uns mesos la seua intenció de presentar-se a la reelecció, i en no haver-se celebrat primàries en l'agrupació socialista de Dénia, l’escrit del Comitè d’Ètica del PSPV-PSOE ratifica l'anunci. Vicent Grimalt ha explicat que "és tanta la il·lusió i les ganes que mantenim molt vives, tan encoratjadora la feina feta i la transició entre la Dénia del 2015 i la del 2022 i tants els projectes de futur que ja tenim en marxa, que clar que hi vull continuar treballant per la ciutat". "I tinc al meu costat un equip de persones molt preparades i molt implicades, amb les quals sé que arribarem molt lluny". D'una altra banda, de cara als pròxims comicis, el PSPV-PSOE ja ha constituït les comissions sectorials que treballaran en l'elaboració de programa electoral. En són set els grups de treball, coordinats per regidors de l'Ajuntament de Dénia i integrats per militància i ciutadania en general que s'hi ha interessat per col·laborar: Igualtat-diversitat, Joventut, Benestar social i Educació, Transició ecològica i Polítiques de ciutat, Promoció econòmica, Esports i Cultura.