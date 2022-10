Es una de las calles más fotografiada de Calp. Una de las imágenes que todos los visitantes al municipio quieren hacerse y rivaliza con los edificios de Ricardo Bofil, pero la calle de la “bandera española” como se conoce popularmente y turísticamente la calle Puchalt de Calp amaneció ayer rota. Unos vándalos habían pintado las franjas amarillas de la bandera española.

Los vecinos de la zona ya están acostumbrados al reguero de turistas que se acercan a sacar la imagen, por eso no entienden como "unos gamberros" han podido hacer eso. "Está muy mal hecho, la gente no sabe lo que hace", decía Isabel mientras miraba la escalera. Los operarios de la brigada de la Concejalía de Calidad Urbana se han dedicado a repintarla, si la lluvia no lo impide se completará a lo largo de este martes.

A la zona se ha acercado la alcaldesa de Calp, Ana Sala, es una de las calles más importantes del casco antiguo del municipio "donde han nacido y vivido" muchos de los vecinos ha subrayado en declaraciones a Levante-EMV. "Fue hacia los 80 cuando se pintó la bandera española" y desde entonces se ha convertido "en la escalera más bonita de España". De hecho, ha asegurado que las redes sociales "están llenas de fotos de esta calle" por lo que ha considerado que es un "hito turístico de nuestro municipio".

La alcaldesa lo tiene claro esto ha sido un "acto vandálico deplorable", y es algo a lo que últimamente se han tenido que "acostumbrar" en Calp con "los símbolos de España que tenemos", hay un banco pintado también con estos colores en la playa de la Fossa. Este banco "nos los pintan con pintura blanca y otras cosas que no quiero decir", pero también el letrero que hay las letras del municipio (Calpe) ha sido objeto de actos vandálicos, o el banco que esta decorado con los colores LGTBI.

Sala ha querido reconocer el trabajo de los operarios de la brigada "se ponen en marcha enseguida cuando tenemos cualquier pintada o graffiti en paredes y otros elementos de la vía pública". Y ha reafirmado su compromiso con los símbolos nacionales como la bandera "nos identifica como españoles, si hay gente que no le gusta, que se dedique a otras cosas”, ha concluido.

De hecho, ha anunciado que este miércoles, día de la Hispanidad, se hará "la foto de rigor" en la escalera de la bandera española de Calp.

La denuncia ya está puesta

Por último, ha anunciado que el concejal de Calidad Urbana presentó ayer la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Calp y se mostró confiada en que se pueda "averiguar quienes son las personas que se dedican a estropear nuestro municipio con estos atentados contra el mobiliario", lo que constituye "un atentado contra una escalera de piedra" y hay un "gasto que asume el ayuntamiento".