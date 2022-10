2 años de espera. Más de 700 días de trámites burocráticos, una pandemia de por medio y muchos “mal de caps” por los impagos de la Generalitat. Por fin Aprosdeco ha firmado el contrato con la Conselleria de Políticas Inclusivas para gestionar el Centro Ocupacional y centro de Día en La Xara. La firma se produjo el 9 de septiembre.

La presidenta de la asociación, Ana María Vadillo ha confirmado este viernes, en el transcurso de una visita de la diputada de Servicios Sociales, Mari Carmen Jover, que ahora "una vez con el contrato" los pagos mensuales desde Conselleria "van rápido, factura presentada, factura pagada". 30 días es el plazo de pago.

Con ya estabilidad jurídica, Aprosdeco puede centrar todos sus esfuerzos en atender a las personas que acuden cada día al centro. Talleres, programas y proyectos para su mejorar su inclusión, al tiempo que ayudar a sus familias.

Pero, aún así, el escenario no es el mejor. "El contrato es para seis meses y quizás para un año”, se lamentó la presidenta de la asociación. De hecho, en breve tendrán que comenzar toda la tramitación para el nuevo contrato.

Mientras, tras la crisis previa al verano, con una deuda de 420.000 euros, la Conselleria ha ido pagando las facturas pendientes. Al no mediar ese contrato firmado ahora los trámites se alargan y las facturas deben ser validadas por el pleno del Consell. Aún tienen pendientes dos facturas, por 173.900 euros correspondientes a los meses de junio. También restará otra de los días de septiembre que no había contrato por importe de 25.400 euros, y la del servicio prestado desde la firma, que asciende a 78.400 euros. Esta factura la pagarán en 30 días, pero en Aprosdeco, hasta que no lo vean ingresado en la cuenta no se lo creerán.

Visita institucional al centro

Tanto Vadillo como el equipo directivo del centro han mostrado a la diputada de Servicios Sociales y al diputado de Familia, Juan Bautista Roselló, las instalaciones que gestionan y a qué se destina el dinero de las subvenciones que reciben de la corporación provincial: para proyectos, equipamientos (del centro y de las viviendas tuteladas) y le han pedido que les ayuden a sufragar los gastos del combustible de los vehículos que utiliza la asociación.