El alcalde de Xàbia, José Chulvi, ha comparecido este viernes para asegurar que los tres partidos de la oposición (PP, Compromís y Ciudadanos) mienten "de los pies a la cabeza" en relación con la posible recalificación del suelo de la Granadella donde se encuentra el chalet del arquitecto municipal del Ayuntamiento.

Chulvi acompañado por la concejal de Urbanismo, Pepa Gisbert, ha remarcado que esa zona "es y será suelo no urbanizable de especial protección" y ha añadido que en el nuevo Plan General aprobado únicamente por los socialistas quince días antes de las elecciones de 2019 "el nivel de protección de ese área es el de la avenida del Tío Catalá como un bien de relevancia local y la zona de afección queda dentro de ese ámbito" (la zona donde se encuentra la vivienda donde el Ayuntamiento ha encargado realizar unas catas para ver si cumplió o no la licencia concedida, tal y como informó Levante-EMV esta semana).

Con un tono serio, el alcalde ha asegurado que "todo lo que dice la oposición al respecto es mentira" y ha apuntado que cualquiera "puede verlo" ya que la documentación está colgada en la página web municipal. Ha destacado varias veces "está a cinco clicks".

En su comparecencia Chulvi ha señalado que se trata de un expediente muy complejo y ha recordado unas palabras de la concejala de Urbanismo que en 2009 dijo al respecto de esa vivienda que el Ayuntamiento había decidido hacer una contratación externa para no tener problemas. En este sentido ha apuntado que si los concejales de PP y Compromís tienen dudas al respecto del expediente “pueden preguntar a los que estaban gobernando entonces”. (Aquel año gobernaba precisamente una coalición entre populares y nacionalistas.

Asimismo ha afirmado que después de 3,5 años y ante "la falta de ideas, de proyecto ni ganas de trabajar” la oposición "me ataca a mi y en el comunicado se me nombra tres veces". "No saben como hundir al PSPV, a mi equipo y a mi, ha añadido, pero tras reconocerse “harto” de esos ataques, que según ha indicado llegan también "desde perfiles falsos en las redes sociales" ha subrayado que aguantará y seguirá con su trabajo por el pueblo de Xàbia.