La polémica por el chalet del arquitecto municipal de Xàbia en la Granadella suma este lunes un nuevo capítulo, tras afirmar el alcalde, José Chulvi, el pasado viernes que la oposición "mentía de los pies a la cabeza" e insistir en que la zona seguirá siendo no urbanizable de especial protección, hoy la portavoz del PP, Rosa Cardona, se ha reafirmado en que el nuevo Plan General recoge una "reclasificación encubierta de la zona que permitirá que el propietario de esa vivienda tenga unos derechos que ahora mismo no tiene".

Cardona ha hecho estas afirmaciones tras una rueda de prensa de los populares en la que han hecho balance de las inversiones recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que "no recogen ningún proyecto estratégico para la Marina Alta, más que seguir pagando la variante de Benissa".

La popular ha comentado que en esto está junto con los otros dos portavoces de la oposición (Juan Cardona de Compromis y Enrique Escrivá de Ciudadanos) y con gran profusión de detalles ha tratado de desmontar los argumentos del alcalde del pasado viernes "si haces dos clicks más de los cinco que hace él se ve el mapa de zonificación de la Granadella que recoge que el antiguo núcleo histórico que incluía solo las casas de la avenida del Tío Catalá, ha sido ampliado a la zona donde se encuentra la vivienda de este propietario y otras". En una ampliación que según ha asegurado "parece que se ha hecho de una forma arbitraria".

Esta ampliación, ha continuado Rosa Cardona, "permitirá que este propietario pueda tener unos derechos que ahora no tiene". En la actualidad su vivienda "no tiene ningún derecho ya que está en suelo no urbanizable de especial protección", pero cuando sea aprobado el nuevo Plan General esa casa "tendrá el mismo tratamiento que el que tienen ahora las casitas tradicionales (de la avenida del Tío Catalá)" y la única exigencia legal en el plan general actual y el futuro es la de "mantener y conservar".

Así pues con esa modificación el entorno de la Granadella adquiere el mismo nivel urbanístico que la Vila, Ravals y Duanes "áreas que se han considerado también bienes de relevancia local y así están descritas en las fichas del catálogo de Protección. Esta zona se considera integrada en la zona urbanizada Casco Urbano", según recoge uno de los documentos del Plan General Estructural aprobado en 2019 que ha mostrado Cardona a los periodistas.

Por lo tanto la popular ha insistido que esto es "una recalificación encubierta" porque donde está "ahora no tiene ningún derecho" y si se aprueba el Plan General el propietario de esta vivienda "podrá tener derechos y reclamarlos".

En otra parte de su intervención, la portavoz del PP, se ha preguntado "para que sirve un entorno de protección de una zona que ya está protegida" y ha considerado que "cualquier infracción urbanística de este municipio ya estaría pagando multas coercitivas", dejando caer que en este caso esas sanciones no se estarían imponiendo "es algo que no sabemos y vamos a preguntar", ha concluido. Asimismo ha asegurado que el Ayuntamiento "no necesita hacer ninguna cata para ver si la obra es de licencia mayor o menor porque tiene numerosas pruebas fotográficas para demostrarlo", al referirse a la noticia que publicó Levante-EMV sobre un contrato municipal para hacer catas en esa vivienda.