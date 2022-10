El periodista y miembro del comité de dirección de sociedad de Gavi (Alianza de las Vacunas), Rafael Vilasanjuan, ha asegurado este sábado en el marco de un debate sobre la sanidad después de la Covid-19 en el Dénia Festival de les Humanitats que la "eficacia de las vacunas no se puede cuestionar".

Vilasanjuan se ha expresado así en respuesta a una pregunta de un asistente a la conversación que ha mantenido con Keshia Pollack del prestigioso Instituto John Hopkins de EEUU, una de las instituciones más importantes de investigación sanitaria del continente americano.

Este asistente ha cuestionado a los dos expertos sobre las informaciones aparecidas esta semana en prensa en las que se recogía que uno de los laboratorios que había sacado una de las vacunas contra la Covid-19 (Pfizer) no había completado los procesos de validación de la misma, y que "no se había conseguido una vacuna esterilizante", esto es, que impidiera el contagio del virus.

Ante esto, el periodista ha subrayado que "todas las vacunas sirven para dar información a las células y que sepan como atacar a los virus" y respecto a las de la Covid-19 ha señalado que "ninguna de las vacunas que hay ahora son esterilizantes". No obstante, ha afirmado que hay "una o dos" que están aún en la primera fase de la evaluación cuyos laboratorios, una vez superen todas las fases, "podrían seguramente decir que si son esterilizantes”.

En esta línea ha asegurado que Pfizer "no hizo trampas en los ensayos" previos a la comercialización de su vacuna, una dosis que "no es esterilizante" pero en cambio ha añadido "puede que (Pfizer) haya mentido en los contratos o en el precio, pero en la efectividad de la vacuna no".

Hay que invertir en prevención

Antes de las preguntas del público, Vilasanjuán y Pollack han conversado sobre la salud después de la pandemia y ambos han coincidido en que en los próximos "cinco años habrá nuevas pandemias o desastres" y han apostado por invertir en prevención y en los sistemas de salud públicos.

Algo difícil en EEUU, donde la sanidad es casi al cien por cien privada. De hecho, la experta estadounidense ha explicado que los enfermos iban a urgencias de los hospitales "les trataban, les daban medicamentos y se volvían a casa curados, pero con una factura enorme del servicio prestado". Frente a esto los sistemas de salud de Europa y de España, donde ese servicio es gratuito, si bien este año ha trascendido que cada ingreso de un paciente con Covid-19 en los hospitales costó a las arcas públicas una media de 6.000 euros y en el caso de haber sido tratado en la UCI sube hasta 19.000 euros.

Al mismo tiempo han subrayado que “el covid” sigue aquí y ahora en este mes de octubre “convive con otros dos virus más”. En este punto se ha establecido otra diferencia entre el sistema sanitario español y el americano, en este caso a favor de ellos: en EEUU cualquier ciudadano puede vacunarse de la gripe, en España solo a partir de 65 años.

Tras la charla sobre la sanidad después de la covid, la escritora Sophy Roberts ha ofrecido una ponencia, con su obra Los Pianos de Stalingrado como base para hablar sobre los movimientos de poder geopolíticos en un mundo en cambio constante (tecnológico, económico, social), que nos hace pensar en la aparición de unas dinámicas que proponen mirar a un pasado que se percibe como real y deseable, de refugio en un mundo propio.

Y finalmente se ha celebrado la clausura oficial del Dénia Festival de les Humanitats, a cargo de su director de contenidos, Josep Ramoneda y el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt.

Ramoneda ha reconocido que "la respuesta de la ciudad de Dénia ha sido fantástica. Nos quedamos con las ganas de volver el año que viene para seguir pensando y descubriendo cosas sobre el ser humano".

Igual de satisfecho se ha mostrado Vicent Grimalt quien ha subrayado que el municipio “ha sido el ágora en la que se ha desarrollado este debate sobre la esencia del humanismo y la urgencia de que vuelva a estar muy presente en nuestras sociedades”. El alcalde ha anunciado “la continuidad de este evento, que irá más allá de la programación bienal del festival”.

El certamen ha concluido con una muixeranga a las puertas del auditorio del Centro Social Dénia que es, ha comentado el alcalde, "la unión de las personas para hacer castillos humanos, y significa la apuesta de lo local, para llegar al universo".