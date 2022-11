Resistir es un milagro. Lo es para el comercio tradicional. Ahora ha cerrado en Xàbia una tienda histórica, de esas que están desapareciendo totalmente de los pueblos.

"Fue mi abuela Milagros la que abrió. Al principio vendía salazones. Era lo único que había. Luego empezó a vender también vino y legumbres. Sí, la tienda tiene más de cien años. Yo nací aquí, en esta casa, y este comercio es mi vida. Hace 45 años que trabajo tras este mostrador". Milagros Esteve Bisquert, de 65 años y que ahora se ha jubilado, se resiste a cerrar. "Ya podía hacer cerrado hace semanas, pero quiero agotar el género que todavía queda en las estanterías", afirma, pero confiesa también que ha alargado bajar la persiana por nostalgia y por su amor al oficio. "Está costándome mucho. Llevo toda la vida aquí. Mis primeros recuerdos son de la tienda".

Su abuela abrió esta tienda en el Raval de la Mar (avinguda d'Alacant) cuando todo era muy distinto. El pueblo terminaba unas casas más abajo. Esta calle, que forma parte de la expansión burguesa extramuros de la antigua villa medieval, "llegaba hasta lo que ahora es la farmacia. Allí estaba la plaza de toros. Luego, hasta el puerto, había casitas y la torre del castillo (una construcción de fantasía neogótica inspirada en el castillo de Ripalda de València). Ahora el pueblo ha crecido mucho".

Milagros Esteve advierte de que esta tienda de alimentación, en la que "se vendía un poco de todo", era la última genuina de pueblo que quedaba en Xàbia. En la era de los supermercados, resultaba muy complicado sobrevivir. "Antes sí que se podía vivir de esto. Yo he aguantado la tienda porque la casa es nuestra y no tenía que pagar alquiler. En estos últimos años, ya no salía a cuenta. Sí puedo decir que he tenido unos clientes muy buenos y fieles".

Este comercio llamaba la atención por la excelente fruta y verdura que se exponía en cajones en su fachada. Daba vida al barrio. Los vecinos ya lo añoran. Ahora surgía una nueva clientela, la de las familias que se hospedaban en algunas de las casas de alquiler turístico que se han puesto en marcha en el Raval de la Mar.

La tienda se llama "Milagros", claro está. Su actual propietaria aprendió el oficio de su abuela y de su madre. Desde niña ya empezó a ayudar. "Abríamos también los sábados y los domingos. Recuerdo que en verano se trabajaba muchísimo. Los veraneantes venían a sus segundas residencias de Xàbia y acudían aquí a llenar la despensa".

"Tienda, tienda... ésta creo que era la última que quedaba en el pueblo. Todas han ido cerrando. Ahora se están abriendo pequeños supermercados de barrio".

Resistir es un milagro para el comercio tradicional. Las tiendas de toda la vida, familiares y cercanas, las que forman parte de la historia de los pueblos, bajan la persiana y los barrios pierden la vida y la actividad del comercio de siempre.