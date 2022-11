No todo iba a ser negro en "Xàbia Negra". La luz de la literatura y las ráfagas de la inspiración han deslumbrado en este festival del género "noir". Su quinta edición, celebrada este fin de semana, ha enganchado a los lectores y apasionados del misterio y la novela policiaca. La "batalla de escritores" ha sido todo un descubrimiento. Cuatro creadores (Joan Canela, que ha sido el ganador, Nieves Abarca, Mónica Rouanet y Jordi Colonques), enzarzados en duelos creativos de 4 minutos. Eso es velocidad y lo demás son cuentos. En un parpadeo han creado inquietantes y poderosas atmósferas y han urdido tramas muy potentes. Tienen oficio. Y dominan la escritura automática. El género negro es tensión y suspense. Y estos autores tienen el gatillo (literario) fácil.

El festival ha entregado hoy el premio "La Criminala" (sí, al final, la malvada Úrsula ha inspirado un galardón de mucho brillo) a la escritora Alicia Giménez Bartlett. La novelista dio cuerpo a Petra Delicado, uno de esos personajes complejos que son esenciales en el género negro (ahí están el Philip Marlowe de Raymond Chandler o Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán). La autora, ganadora del premio Planeta en 2015 con "Hombres desnudos", ya ha publicado 24 novelas con la inspectora Petra Delicado de protagonista. Fue pionera en introducir la perspectiva feminista en la novela policiaca española.

“Estoy encantada. Me han dado otros premios, pero cuando le conté a mis amigos que me iban a dar uno que se llama La Criminala quedaron fascinados y preguntaron que dónde me lo daban. Xàbia es un lugar abierto, donde es bienvenido todo el mundo, y lo he pasado francamente bien durante el tiempo que he estado aquí. Y hago una promesa: volveré”, ha afirmado hoy Alicia Giménez Bartlett.

Además, han asistido a la quinta edición del festival autores como Jerónimo Tristante, Mónica Rouanet, Blas Ruiz Grau, Vicente Garrido, Nieves Abarca, Jordi Colonques y Joan Canela. También han participado la redactora jefe de Sucesos del periódico Levante-EMV, Teresa Domínguez, y la ex jefa de Homicidios del CNP en Valencia, Esther Maldonado.

Se duplica el número de asistentes

La quinta edición de Xàbia Negra ha experimentado un gran incremento en la asistencia de público. En total, más de 400 personas han asistido a las diferentes actividades organizadas entre el viernes y el domingo: encuentros con autores, clubes de lectura, vermut literario, concierto, monólogo, batalla de escritores y entrega de premios.

Estas cifras duplican a las registradas en la pasada edición y suponen un salto cuantitativo del apoyo del público a este festival, que se celebra en fechas otoñales para diversificar la oferta turística del municipio, que atrae a miles de veraneantes en el periodo estival.

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, ha hecho un balance “muy positivo de una edición que ha sido la de la consolidación de un festival que ya es referente en la Marina Alta". "Queremos que Xàbia Negra continúe creciendo y damos la enhorabuena a la organización y, sobre todo, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado en el festival durante estos tres días”.

Premios de relatos y cortometrajes

Además del galardón de La Criminala, el festival ha entregado otros premios. Dos en el concurso de relatos organizado por el IES La Mar de Xàbia. Wengyao Chen ha ganado el concurso en castellano con el relato Era yo, mientras que Lucas Portillo lo ha hecho en la modalidad en valenciano con Obsessions.

En el concurso de cortometrajes organizado por la Escola de Cinema Riurau, el ganador ha sido el equipo de Manu Font con el corto titulado Fugir.

Quico Moragues: “El nivel y la asistencia de público han aumentado”

El concejal de Cultura de Xàbia, Quico Moragues, también ha hecho una valoración “muy positiva. Han sido tres días muy intensos y podemos decir que en cuanto a público, la participación ha sido mayor que la del año pasado, y el nivel también ha aumentado. Empezamos ya a trabajar en la sexta edición de Xàbia Negra”.

Por su parte, Santiago Álvarez, director del certamen, se ha declarado “muy satisfecho de la respuesta del público a las actividades que hemos propuesto. El hecho de que se haya duplicado la asistencia demuestra que se trata de una propuesta cultural muy atractiva para el público. Vamos a seguir trabajando para hacer todavía más grande Xàbia Negra. Los asistentes han podido disfrutar de la presencia de escritores de primer nivel y van a poder seguir haciéndolo en los próximos años”.