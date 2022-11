L’auditori ondarenc va acollir divendres la presentació de la darrera novel·la de l’escriptor local Jovi Lozano-Seser guardonada amb el Premi Enric Valor de novel·la en valencià 2021 que atorga la Diputació d’Alacant. L’acte comptà amb un nombrós públic que omplí el recinte de gom a gom i estigué encapçalat per l’autor, l’editor i gerent del Grup Bromera, Josep Gregori i per l’artista local Toni Ortolà, responsable de la coberta del llibre, el qual valorà en la seua intervenció «l’orgull de posar cara a un treball que es distribuirà per tot l’àmbit lingüístic». Cal esmentar que la coberta de la guardonada novel·la és una de les obres que conformaren la mostra del pintor La força de les mirades, la qual s’exposà per primera vegada durant el temps de la pandèmia. I és que la novel·la, encara que està inspirada en els temps de la COVID-19, no és únicament una obra sobre la pandèmia, tal com comentà l’editor Josep Gregori a l’hora de valorar la importància del treball de l’escriptor ondarenc «com a resposta positiva i vitalista a l’entrebanc d’uns anys que malauradament hem hagut de superar tots col·lectivament».

L’acte comptà a més amb la col·laboració de l’Escola de Teatre d’Ondara. Rosa Serra i Vale Mengual, integrants de l’agrupació, realitzaren una lectura dramatitzada d’un fragment de l’obra dirigides per Rosa Catalan, responsable de l’escola. Per part de l’autor, el més destacable de la novel·la i alhora connexió amb el llegat d’Enric Valor, ha estat l’oportunitat de literaturitzar el poble d’Ondara i així dignificar la població com a escenari literari. Després de maig, abans de l’estiu és la crònica de la segon vida que enceta Àngels Pons, una infermera que torna al seu poble natal després d’haver perdut el marit durant la pandèmia, tot deixant arrere més de quaranta anys de vida a València. No debades, la novel·la reprodueix carrers i negocis locals i fins i tot compta amb personatges reals ondarencs, als quals l’autor els ha donat un paper en la ficció. «Per a mi era un exercici complex però necessari de dignificació de la vida als pobles en un moment tan delicat com va ser la pandèmia. És per això que es tracta d’una novel·la lluminosa i inspirada en la vida, i no en la mort: volia que l’episodi del virus fora un estímul per retratar allò que val la pena en la vida, i no precisament el contrari». Cal esmentar que el Premi Enric Valor de la Diputació d’Alacant serà lliurat properament a Jovi Lozano-Seser a Castalla, municipi d’Enric Valor, i que la novel·la ha estat publicada per l’editorial Bromera.