La trobada tindrà lloc durant el matí de dissabte al Teatre-Auditori de Beniarbeig i arrancarà amb un cafè de recepció per als participants, per a seguir amb «De bodes, sabudes i valentetes», un contacontes per a adults a càrrec d’Almudena Francés. A continuació serà el torn de Juan Francisco Ferrándiz (Cocentaina, 1971), amb qui els participants podran conversaran sobre la seua última obra, El juicio del agua (Grijalbo, 2021). Una novel·la històrica que barreja aventura i intriga en la Barcelona del segle XII i amb la que es posa de manifest la importància de les lleis i de la justícia per al progrés de les societats. L’obra ha estat a més guardonada amb el Premio «Los cerros de Úbeda» com a millor novel·la històrica de 2021 en el Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda.

L’esdeveniment té com a finalitat crear un espai d’encontre per als molts grups de lectura que existeixen en la comarca, majoritàriament vinculats a les biblioteques municipals, i fomentar d’eixa manera no sols l’hàbit lector, sinó també la socialització a través de la lectura. Per a aquesta primera edició han confirmat la participació els grups de Benissa, Gata de Gorgos, Teulada-Moraira, Ondara, Orba, Pedreguer, Pego i Beniarbeig, a qui la MACMA (Mancomunitat Cultural de la Marina Alta) ha facilitat un total de 35 exemplars d’El juicio del agua, tant en la versió en castellà com en valencià, per tal que els participants puguen assistir a la trobada amb l’autor amb la lectura prèvia del llibre. Des de l’organització també insisteixen en que la trobada, encara que s’ha confeccionat a partir dels clubs de lectura, queda totalment oberta a qualsevol que vulga participar-hi, sense cap necessitat de pertànyer a cap grup ni d’estar vinculat a cap biblioteca. Allò que únicament es recomana és que, per tal de facilitar l’organització i tindre una previsió de participants, s’emplene el breu formulari que està disponible en la web i les xarxes socials de la MACMA o bé que es contacte amb la biblioteca municipal de Beniarbeig.