Ondara tornarà a viure aquest mes de novembre de 2022 la seua tradicional “Fira de Fires, des de 1690”, que es desenvoluparà del 12 al 27 de novembre, organitzada per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, que està dirigida per l’alcalde, José Ramiro. Durant els tres caps de setmana hi haurà fira d'atraccions (al seu emplaçament habitual de carrer Nacions Sense Estat); III concurs de tapes als propis establiments locals, trenet de la fira, i estand amb degustació de dolç i salat dels Festers de la Soledat i Crist 2023 al voltant del Prado. Aquest primer cap de setmana de la Fira, el dissabte 12 i diumenge 13 de novembre, a l’edifici del Prado, es tornarà a celebrar la VI Fira Marina Alta amb els 5 sentits. L’oïda (acte organitzat per la Macma). A més, el dissabte 12 de novembre a les 20 hores, a l’Edifici del Prado, se celebrarà la presentació musicada del calendari de la Junta local de l’AECC d’Ondara 2023. I el diumenge 13 de novembre des de les 9.30 hores, a la Plaça de bous d’Ondara, tindrà lloc el concurs caní.

La “VI Fira Marina Alta amb els 5 sentits: L’oïda», organitzada per la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta (MACMA), és un homenatge a les societats musicals, que reunirà durant els dies 12 i 13 de novembre al Prado d’Ondara als estands dels ajuntaments de Pego i les Valls (Pego, la Vall d’Ebo, la Vall d’Alcalà, la Vall de Gallinera i l’Atzúbia Forna); Beniarbeig; Benidoleig; Castell de Castells; Dénia ; Benitatxell; El Verger; Els Poblets; Gata de Gorgos; La Vall de Laguar; Orba; Pedreguer; Xàbia; i Ondara. Donat el sentit a què es dedica la fira enguany, l'oïda, aquest esdeveniment estarà molt vinculat a la música i també participaran entitats associatives de la comarca i empreses de gestió cultural de la Marina Alta, vinculades al món musical. «La VI Fira Marina Alta amb els 5 sentits. L’oïda» comptarà amb un Fòrum amb el següent programa: Programació de la VI Fira Marina Alta amb els 5 sentits: L’oïda: Dissabte 12 de novembre - De 10 a 14.00 h i de 16.30 a 21.00 h - El Prado 10.00 h – Obertura de la VI Fira Marina Alta, amb els 5 sentits. 12.00 h a 12.30 h – Inauguració oficial. Les autoritats comarcals eixiran des de l'Ajuntament i es dirigiran al Prado, acompanyades de la Colla de dolçaines i tabals d'Ondara. 13.00 h - Acte de reconeixement a la trajectòria cultural dels col·lectius musicals de la Marina Alta. Amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana - Àrea Marina Alta i la Federació Valenciana de Dolçainers/res i Tabaleters/res - Àrea Marina Alta L'acte estarà amenitzat per una representació musical de les diferents Societats Musicals de la comarca. 17.00 h - Taula rodona 'L'evolució i recuperació de la dolçaina i el tabal, i el seu posicionament en els conservatoris de música'. A càrrec de la Federació Valenciana de dolçainers/res i tabaleters/res. 18.00 h - Taula rodona 'La candidatura de les Societats Musicals Valencianes a Patrimoni Immaterial de la Humanitat - UNESCO'. 19.00 h - Presentació del llibre 'Una aproximació al folklore de la Comunitat Valenciana'. A càrrec de l'autor Pol Alcaide. Conferència-Concert amb una breu introducció a la música medieval amb instruments artesanals medievals i tradicionals. 20.00 h - Presentació musicada del 'Calendari contra el càncer 2023' a càrrec de l'Associació contra el Càncer. La presentació musicada estarà amenitzada per Marta Fornali. Diumenge 13 de novembre - De 10 a 14.00 h i de 16.30 a 19.30 h - El Prado De 10.00 a 14.00 h – Taller de construcció d’instruments de canya, a càrrec de Miquel Claramunt. Fabriquem Murgues i Repicador (Per a tots els públics). D'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h - 'Ressona la Marina' Microconcerts en directe 11:00 h – Cercavila inicial amb Benibatuka (la Vall de Gallinera). 11.30 h - 'Micro-concert de Jean Jass' (Orba, Xaló i Pego) 12.15 h - Eva Olivencia presenta el seu disc 'Viure' (Dénia) 13.00 h – Actuació de la Rondalla de l'Escola Municipal de Música d'Orba 17:00 h - Rebeca Mut presenta el seu disc ´Dones Salvatges´ i novetats en acústic. 17.45 h - 'Concert de 5FanBrass' (Xàbia, Gata de Gorgos, Ondara, El Verger i el Poble Nou de Benitatxell). 18.30 h - 'Concert-presentació del disc El Mirall de Kela (Pego) *Durant tot el cap de setmana: Parades artesanes amb productes de proximitat i degustacions de la Marina Alta. El III concurs de tapes es tornarà a realitzar enguany en els propis establiments de restauració local, bars i restaurants, i tindrà lloc durant tres caps de setmana de novembre de 2022 (del 12 al 27 de novembre). Cada establiment participant ha elaborat una tapa per a participar en el concurs, on el seu preu de venda de tapa més canya o copa de vi, serà de 3 euros. El III Concurs de Tapes compta amb un premi a la millor tapa del poble (dotat amb 400 euros per al bar o restaurant guanyador, i 200 euros per al segon), i el sorteig de sopars per als clients que hagen completat el 70% de les tapes participants. En el III concurs de tapes de la Fira d'Ondara 2022 participaran 10 locals: Asley, Cervera, Prado, Karma, Centre Social, La Parada, Allí Baix Bar, Sant Lluís, Valero i La Xata de Sole. Respecte a la fira d'atraccions, s’ha tornat a instal·lar durant tres caps de setmana de novembre (12, 13, 19, 20, 26 i 27 de novembre 2022) en l'aparcament situat al carrer Nacions Sense Estat, al costat del MasyMas. Enguany, el dia del xiquet/a serà els dimecres 16 i 23 de novembre, i les atraccions tindran de preu 1,5 euros.