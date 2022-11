Viven en las calles Garcilaso de la Vega y José Espronceda (dos poetas) y lo propio es despertarse con un agradable soneto. Pero hoy los vecinos de estas dos calles de Xàbia se han espabilado de golpe con la prosa pura y dura de un boletín de denuncia. La Policía Local ha sancionado en una sola noche a decenas de coches. No se ha salvado ni uno de los aparcados en estas dos calles.

Los residentes han estacionado siempre y es la primera vez que los denuncian. En la calle, no hay señales de prohibido aparcar ni los bordillos están pintados de amarillo. Además, no hay más tráfico que el de los residentes que acuden a sus casas. Los vecinos primero se han quedado boquiabiertos. No daban crédito. Luego se han indignado. Los grupos de Whatsapp de las comunidades de propietarios (las viviendas aquí son adosados) echaban humo.

Las denuncias, que son de 35 euros, se pusieron a partir de la 1 de la madrugada. Los boletines especifican que la infracción es "estacionar en la parte del carril reservado a la circulación". Los policías han denunciado lo mismo a los coches aparcados en un lado que a otro de estas calles. Los vecinos no cuestionan que con las ordenanzas en la mano estas calles son vías de circulación. Lamentan que antes de que la policía se pusiera a denunciar a diestro y siniestro se les debería haber convocado a una reunión para advertirles o al menos informarles a través de algún canal municipal. Atribuyen a un "exceso de celo" el aluvión de multas en una sola noche.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se ha indicado que los afectados pueden presentar un pliego de descargo y detallar que no está señalizada la prohibición de aparcar. También se precisa que se estudiará qué ha ocurrido y que, si los vecinos tienen razón, se les quitará la multa.

Ahora el dilema para los residentes de estas dos calles es dónde dejar el coche por las noches. Temen despertarse y encontrarse con papelitos en todos vehículos.