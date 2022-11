El alumnes del IES Antoni Llidó de Xàbia Marc Bisquert Figols, Laura Pascual Palencia, José David Romero Márquez i Joana Segarra Martínez han guanyat el XXI Premi Antoni Quintana i Marí 2022, categoría d’ensenyament obligatori, amb el treball de recerca “La tercera expedició. La mesura del meridià”. El guardò l'atorga l’Institut Català d’Història de la Ciència i de la Tècnica, d’acord amb el veredicte del jurat format per Mònica Blanco, Jon Arrizabalaga, Andrés Graus, Carles Puig i Iolanda Guevara.

El treball l’han desenvolupat durant el curs 2021-2022, l’estiu i el començament d’aquest curs. És un treball interdisciplinari tutoritzat per Teresa Arabí i Esther Galbis, dels departaments de Matemàtiques i Física i Química, i amb la col·laboració d’Albert Pérez, del departament de Biologia i Geologia, Paqui Crespo, del departamento de Matemàtiques, i Toni Soler, del departamento de Tecnologia.

Els alumnes han fet una gran investigació i també han pujat al Montgó per a rememorar i entendre millor l'expedició de les darreries del segle XVIII que van realitat, per encàrrec de l'Acadèmia de Ciències de París, els astrònoms més prestigiosos del moment. El Montgó va ser un dels vèrtexs del triangle que van traçar per a definir la mesura del metre i posar fi al caos metrològic (un gran entrebanc en els intercanvis comercials). Aquella aventura apassionant l'ha viscut ara els quatre estudiants.