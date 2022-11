El passat divendres es va celebrar l’acte de lliurament dels XXVIII Premis de la Tardor a l’Androna Multiespai, fent un especial reconeixement a Pep Romany per la seua trajectòria gastronòmica i cultural, i a Grup Nodrissa per la seua important aportació social per la lactància materna.

La vetlada va començar amb l’actuació No + Bullying de Inefable Producciones i poc després va començar l’acte de lliurament, el qual va comptar amb figures destacades de la cultura, i representants polítics de la comarca, així com el diputat el Congrés, Joan Baldoví, la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, o la secretària general de Més-Compromís, Àgueda Micó, entre altres.

La presentació va ser a càrrec Sergi Alemany, membre de l’executiva local, i Safir Malonda. Els presentadors van definir els Premis de la Tardor com una raó per a “reconèixer la valentia, la vàlua, el treball i el bon fer de persones i col·lectius del nostre territori divulgant, promocionant i construint cultura, societat, gastronomia de qualitat i tradicional i en definitiva, humanisme”,

La usuària i mare que fa 4 anys va participar amb el grup Nodrissa i membre de l’executiva, Malena Cremades, va ser l’encarregada de dedicar-li unes paraules al Grup Nodrissa allí representat, destacant la feina feta durant aquest temps per les mares assessores però amb un to reivindicatiu destacant la lactància materna no sols com la forma més beneficiosa per a alletar als nadons sinó la més empoderadora per a les mares. En el lliurament del premi col·lectiu, després també d’una projecció que repassava visualment la seua activitat i en què van intervenir diferents mares assessores i assessorades explicant la seua experiència en l’alletament dels seus nadons i com el Grup Nodrissa ha sigut un recolzament fonamental en aquest període.

El premi va ser arreplegat per una bona representació de Nodrissa de mans d'Aitana Mas. Les premiades van agrair el premi definint-lo com “un al·licient que ens motiva a continuar treballant per aquest projecte iniciat l’any 2006”, però també van aprofitar públicament per donar les gràcies a Compromís l’impuls que va tindre la moció presentada per demanar una Unitat de Lactància a l’Hospital de Dénia, que va ser aprovada per unanimitat per la corporació municipal. Per la seua banda, Aitana Mas, va contar la seua experiència com a mare i va fer un repàs de les polítiques que s’estan duent a terme des de la Conselleria que ella encapçala.

Després d’aquest, va arribar el torn del Premi individual al cuiner Pep Romany, “per la seua contribució a la difusió de la cultura gastronòmica i sense perdre la tradició, el producte de qualitat, les nostres arrels i la nostra llengua. Més enllà de la gastronomia, col·laborant en diferents projectes i iniciatives relacionades amb la nostra ciutat”.

L’encarregada de dedicar-li unes paraules va ser María Romany, familiar del premiat. María va fer un discurs emotiu i personal en el que va destacar els ingredients que han dut a Pep a l’èxit en el món de la gastronomia.

Després d’un emotiu vídeo dedicat al premiat, aquest va pujar a l’escenari a recollir el Socarrat de mans del portaveu i regidor de Compromís a l’Ajuntament de Dénia, Rafa Carrió, i va realitzar un emotiu discurs fent una exposició de la defensa del territori, la cuina, els valors de la gastronomia i la qualitat dels seus productes. A més va recordar la importància de mantindré determinats oficis relacionats amb la gastronomia, com l’agricultura i la ramaderia de la comarca, fonamental per a fer una cuina basada en la qualitat, la proximitat i la tradició.

La següent en intervindré va ser la secretària general de Més-Compromís, Àgueda Micó. Micó va animar a continuar celebrant aquestos premis ja consolidats pel col·lectiu de Dénia i fonamentals per a fer un impuls per aquells que treballen pel bé comú. Posteriorment va fer un repàs de les polítiques adoptades pel Govern del Botànic fins al moment i va destacar la importància de Compromís a les institucions.

Per últim, el diputat al Congrés, Joan Baldoví, va destacar la importància d’aquestos premis, símbol de treball i la constància de moltes persones i col·lectius que lluiten dia rere dia per millorar la vida de la societat. A més, Baldoví es va comprometre amb els premiats, per una banda amb el Grup Nodrissa ha dur la tan reivindicada Unitat de Lactància en el programa electoral de Compromís i amb Pep Romany, a fer les corresponents gestions amb la Conselleria d’Educació per a potenciar els valors de la gastronomia tradicional i de qualitat.

Per a tancar l’acte, el secretari local, Agustí Espí, va agrair l’assistència a tots els presents i va felicitar als premiat d’aquesta edició.