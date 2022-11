Un gobierno local de dos velocidades. El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, del PP, es extremadamente prudente y asegura que hay que velar por la sostenibilidad económica del ayuntamiento y no abocarlo a pagar indemnizaciones millonarias, pero su socio de gobierno, Isidor Mollá, de CIBE, ya adelanta que rechaza el proyecto de construir un hotel y 9 villas de lujo en los 55.000 metros cuadrados del último tramo virgen del litoral local. "No hay una mayoría para sacar adelante el proyecto", ha afirmado hoy Mollá, que suma su "no" al de la oposición (Compromís, Reiniciem Benissa y PSPV). Así las cosas, el proyecto de la empresa Benissa Nature, que ya ha presentado un convenio en el ayuntamiento (ha estado en exposición pública) para cederle gratuitamente 16.000 metros cuadrados de zona verde (la primera línea de costa), choca contra un muro. Isidor Mollá incluso ha anticipado que este debate urbanístico es el pistoletazo de salida a la campaña electoral. "Decidirá la voluntad popular", ha lanzado Mollá. Es decir, que las próximas elecciones van camino de convertirse en un plebiscito de "Patmore (así se conoce a esa parcela de 55.000 m2), sí"; "Patmore, no".

Este concejal independiente, exalcalde de Benissa y veteranísimo político (ha estado en el CDS, Compromís y Ciudadanos), ha avanzado, eso sí, que él si sería partidario de construir un hotel en este terreno, pero en la parte más alejada del mar y "de 20 ó 25 habitaciones". Mientras, el alcalde es la cautela personificada. Tanto él como Mollá sí han afirmado que la manifestación del sábado que reunió a 400 personas partía de una premisa falsa. La pancarta que la abría proclamaba que "la Llobella no se vende". Poquet i Mollá han insistido en que este litoral está protegido y que, en cambio, el Patmore (tramo entre la cala Pinets y la Llobella), está fuera del Pativel. El alcalde ha lamentado que el Consell dejase pasar la oportunidad de incluirlo en este plan de protección litoral. De 9 millones de metros cuadrados urbanizables a 800.000 El concejal de Urbanismo, el independiente Isidor Mollá, socio del PP y cuyo voto es imprescindible para la mayoría del gobierno local, ha afirmado hoy que el nuevo planeamiento urbanístico de Benissa será el más ecológico y sensible con el paisaje de toda la Comunitat Valenciana. Ha precisado que de los 9 millones de metros cuadrados urbanos y urbanizables del PGOU de 1982, el actualmente vigente, se pasará a 800.000 m2. "Este pueblo ha hecho un esfuerzo increíble por proteger su litoral. Pero no podemos expropiarlo todo. Debemos velar por la sostenibilidad económica del ayuntamiento", ha señalado. El munícipe ha insistido en que hay un plan parcial de 1978 que califica estos 55.000 metros cuadrados de primera línea como suelo urbano consolidado. Esa clasificación se mantuvo en el PGOU en vigor de 1982 y en el planteamiento anulado por los tribunales de 2003. Ha admitido que el proyecto de Benissa Nature es legal y que tiene de bueno para el ayuntamiento que la empresa cede gratuitamente 16.000 m2 de zona verde. "Las prisas no son buenas consejeras", ha dicho Poquet, que ha insistido en que hasta la fecha la empresa ha presentado un convenio, pero no el proyecto y que todavía hay un largo recorrido por delante. Ha avanzado también que el ayuntamiento intentará negociar con el propietario, que no es el promotor. "Es un tema muy sensible y vamos a abordarlo con mucho cuidado. Pero tampoco podemos hipotecar al pueblo y expropiar sin más ese suelo. Nuestra responsabilidad es también velar por la estabilidad económica municipal". La promotora tiene una opción de compra supeditata a poder realizar el proyecto. Adquiriría el terreno por unos 15 millones de euros, que es precisamente el presupuesto anual del ayuntamiento. "El ayuntamiento no ha tomado una decisión. Hemos sido lo más transparentes posibles. El convenio se ha expuesto al público y también se expondría la posible modificación puntual del PGOU y luego el documento ambiental. Lo que es un hecho es que ese suelo es urbano consolidado y que sus usos son residencial y hotelero", ha explicado el alcalde.