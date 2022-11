Novembre porta sempre una celebració molt arrelada al Poble Nou de Benitatxell: Santa Cecilia, la festa de la música. Les associacions musicals del municipi (la Banda de Música, la Colla La Llebetjà, el Cor Parroquial i el Grup de Danses Morro Falquí), amb la col·laboració de l’Ajuntament, han organitzat una programació especial que s'estendrà al llarg de dos caps de setmana. Hi haurà actuacions en directe repartides en quatre jornades per a fomentar la participació de tots els veïns i veïnes del municipi.

La programació començarà este divendres 25 de novembre amb els concerts de l’alumnat de l’Escola de Música: la batucada Dacatuba, el conjunt instrumental, la colleta i els grups corals. Seran a les 19:00h a l’església Santa Maria Magdalena. Per la nit hi haurà festa amb la xaranga l’Aureba a la carpa de la plaça de les Pesqueres.

El dissabte 26 serà un dia gran. La programació arrancarà a les 18:30h amb un acte molt especial per als nous músics que s'incorporen a la banda i a la colla: Alejandro Monfort (trombó), Mireia Colomer (clarinet), África Andrés (trompeta), Saray Pascual (dolçaina) i Joan Vidal (dolçaina). Com és tradició, esperaran emocionats a les portes de les seues cases a que la Banda de Música i la Colla la Llebetjà passen a recollir-los en una cercavila que finalitzarà en l'església. A continuació, a les 20:00h, oferiran els seus concerts el Cor Parroquial i la colla La Llebetjà. I per la nit, discomòbil a la carpa de la plaça de les Pesqueres amb Esteve Bas DJ.

El diumenge 27 hi haurà mostra de balls tradicionals a càrrec del Grup de Danses Morro Falquí a la plaça de l’Església a partir de les 12:00h. I per la vesprada, a les 18:00h, enguany com a novetat, s’inaugurarà l’exposició de cartells del concurs convocat per la Banda per a la portada del llibret de la Festa de la Música 2022. Després, s’oferirà berenar per als socis i les sòcies de l’agrupació al Mercat Municipal.

El colofó final a la programació serà a càrrec de l'Agrupació Músicomunicipal Santa María Magdalena, que interpretarà, a les 19:30h, el tradicional concert de Santa Cecilia el dissabte 3 de desembre a una ubicació diferent a l’habitual: l’auditori del col·legi Lady Elizabeth. A partir de les 18:30h hi haurà servei d’autobús des de l’aparcament del cementeri. Després del concert, els i les músics tindran sopar de germanor al Canor.

L'alcalde, Miguel Ángel García, i el regidor de Cultura, Víctor Bisquert, han ressaltat el paper vertebrador dels col·lectius músicomunicipals en la vida del municipi i la necessitat de cohesionar-les. “Són molt arrelats i volguts al nostre poble, posen música a les nostres vides i arriben a tocar els nostres cors en cadascun dels seus concerts. Són també grans vertebradors i dinamitzadors socials que li donen ànima i vida al municipi, a més de fomentar i inspirar el gust per la formació musical de futures generacions”.