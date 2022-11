El passat dissabte tingué lloc el lliurament de la XXXI edició dels Premis d’Honor Vila de Pedreguer. Sergi Ferrús Peris, alcalde de Pedreguer, va obrir l'acte, al·ludint al gran treball i a la valuosa aportació a la societat de les persones i entitats premiades, així com al gran treball que duu a terme cada any el Jurat, independent, dels Premis. Sergi Ferrús va aprofitar per insistir en la necessitat d’eradicar la xacra de la violència de gènere, que tant de dolor ens causa cada dia.

Després de reconèixer la inestimable dedicació del membre del Jurat que ha cessat enguany, Margarita Pérez Estrada, lliurant-li la mètopa de reconeixement el President de les Corts Enric Morera, va tenir lloc l’habitual entreacte, que en aquesta ocasió van dur a terme Merxe Pineda, Paco Pineda i Sonia Vallès. Instaurats l’any 1992, amb motiu del segon centenari de la mort de l’arquitecte pedreguer Antoni Gilabert i Fornés (1716-1792), i concedits des d’aleshores anualment, aquests guardons tenen com a finalitat reconèixer les aportacions destacades realitzades per persones i entitats als camps de l’arquitectura, la defensa de la llibertat i la solidaritat, i la cultura. En aquesta trenta-unena edició, el Premi d’Honor a la Defensa de les Llibertats i la Solidaritat fou concedit a Condenados al Bordillo, per la seua ferma tasca en favor de la inclusió de les persones amb diversitat funcional. L'equip tècnic CERCLE rebé el Premi d’Honor al Mèrit Arquitectònic o Urbanístic, per l'especial atenció al medi ambient i a la sostenibilitat de les seues intervencions de caire social. La Plataforma per la Llengua fou distingida amb el Premi d’Honor Vila de Pedreguer al Mèrit Cultural, pel seu treball constant per la defensa, la promoció i la normalització de la nostra llengua encaminat sempre a fer-la present en qualsevol àmbit. Finalment s’hi va atorgar el guardó corresponent a la Menció Honorífica d’Àmbit Local a Clementina i Josep Antoni Comes, pel seu esperit solidari i altruista i pel llegat que al llarg de la seua vida han atorgat i aporten encara al poble de Pedreguer. Va cloure l'acte el President de les Corts, Enric Morera, encoratjant a Pedreguer a seguir posant en valor els mèrits representats per eixos guardons amb més de trenta anys de vida i donant l'enhorabona a premiades i premiats. Com és habitual cada any, els Premis d’Honor han inclòs també tota una sèrie d’actes, amb la finalitat de donar a conèixer la tasca de les persones i entitats premiades en els respectius camps. Així, el passat 21 de novembre tingué lloc la inauguració de l’exposició dedicada a les persones i entitats guardonades, les quals han realitzat, a més, diverses conferències, entre els dies 21 i 25 de novembre, destinades a l’alumnat de l’IES Pedreguer i al públic en general del municipi i de la resta de la comarca.