El tesoro estaba ahí, sumergido. Sin embargo, ha costado años y años descubrirlo. Y todavía hoy queda mucho por hacer para desterrar de una vez por todas el error de que la posidonia oceánica es un alga y de que los arribazones que el mar saca a las playas espantan al turismo. "La posidonia no es basura", han afirmado de nuevo hoy los alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt, Eivissa, Rafa Ruiz, y Cambrils, Oliver Klein. Grimalt lo ha explicado de forma muy gráfica: "Es como si la hojarasca en un bosque se considerara basura".

Estos tres municipios van de la mano. Juntos están desarrollando el proyecto experiencial de ecoturismo "Viu la posidònia". El ministerio de Industria, Comercio y Turismo lo ha seleccionado en el programa "Experiencias Turismo España" y le ha otorgado 1.157.780 euros de fondos europeos Next Generation.

El alcalde de Dénia ha afirmado que todavía hay que hacer mucha pedagogía para convencer a los turistas de que la presencia de arribazones de posidonia significa que el agua de las playas está extraordinariamente limpia y de que en los fondos marinos hay riquísimos ecosistemas.

La pedagogía, eso sí, se basa en la verdad. De ahí que haya ya que mostrar el litoral sin "lifting" ni retoques. Las fotografías promocionales de los arenales "labrados" y sin rastro de arribazones deben evitarse. La realidad es la que es. "Tenemos que promocionar lo que realmente tenemos e implicar al empresariado. En verano recibimos constantes llamadas de que no ha pasado la máquina y de que las algas molestan a los turistas. Esto debe acabarse. No hay que limpiar lo que no es suciedad, sino un valioso ecosistema".

La posidonia es, efectivamente, una bendición. Oxigena las aguas marinas, da vida y las praderas y también los arribazones forman un escudo que protege el litoral de la erosión.

El proyecto de ecoturismo "Viu la posidònia" arrancará en Fitur, en Madrid, el próximo mes de enero. Las tres ciudades socias llevarán la exposición "Joies de la posidònia", que muestra pinturas, cerámicas y joyas inspiradas e incluso fabricadas con los filamentos de esta planta endémica del Mediterráneo.

Los tres alcaldes han subrayado que sus ciudades atesoran un formidable patrimonio cultural y natural del que la posidonia es un elemento esencial. Sin esta planta no serían referentes de la cultura marinera y gastronómica.

El proyecto contempla instalar cartelería informativa en las playas, realizar campañas en los colegios o balizar las praderas de posidonia. Dénia alberga, en el LIC de l'Almadrava, la mayor extensión de esta planta marina de toda la Comunitat Valenciana.

La posidonia también es clave para que Dénia, Eivissa y Cambrils avancen en un modelo turístico "eco", "natural", "sostenible" y "singular".

Pues eso, el tesoro estaba ahí. La posidonia es la bandera del nuevo turismo. Sus verdes (y sumergidas) praderas no tienen fronteras y unen a tres ciudades de Balears, la Comunitat Valenciana y Catalunya.