Fue el momento más llamativo del pleno de anoche en Benissa. Los concejales del PP no sabían si levantar o no la mano. El alcalde, el popular Arturo Poquet, miró de reojo a su socio, Isidor Mollá (edil que le da la mayoría al gobierno local). Mollá alzó la mano y Poquet hizo lo mismo y, a continuación, todo el PP les imitó. El concejal independiente Isidor Mollá tiene ascendiente. Y al PP le da pánico que la oposición y Mollá le ganen una votación.

El punto no era anecdótico. Benissa volverá a acoger el próximo año la Trobada d'escoles en valencià de la Marina Alta. La propuesta la llevó al pleno el concejal de Educación, Adrià Cabrera. La concejala de Reiniciem, Belén Ivars, y la portavoz de Compromís, Mari Carme Ronda, le recriminaron que no se hubiera consensuado. Cabrera rectificó. Se avino a que la moción fuera de todos. El PP defendía, además, que la fiesta por la escuela pública y la enseñanza en valenciano se realizara el domingo 26 de marzo. Mari Carme Ronda advirtió de que los docentes y las familias preferían que fuera el sábado (en los últimos años siempre se ha celebrado ese día). Dijo que hay docentes que vienen desde pueblos de la Comunitat Valenciana que están lejos de Benissa y no les apaña que la cosa se alargue un domingo y llegar a casa agotados para tener que trabajar al día siguiente.

Sin embargo, el PP insistía en que el sábado hay demasiados actos y que, logísticamente, era mejor organizar junto a la Cappev la Trobada el domingo. La socialista Carol Ivars advirtió de que carreras populares y otros actos que también paralizan todo el pueblo sí se hacen en sábado y no pasa nada.

Mientras, Belén Ivars deslizó que al PP le viene de perlas organizar la Trobada poco antes de las elecciones. "Hace electoralismo", reprochó, y recordó que el gobierno local apoya que se construya en el pueblo un colegio privado religioso, modelo educativo que está en las antípocas del público en valenciano de les Trobades.

Toda la oposición recordó que el auténtico impulsor de esta Trobada en Benissa fue el exportavoz del PSPV y reconocido docente Manolo Juan.

Y llegó la hora de votar. Isidor pidió a Mari Carme Ronda que le explicara por qué era mejor el sábado que el domingo. Quedó convencido. Alzó la mano. La Trobada se celebrará el sábado 25 de marzo. A continuación, todo el PP levantó la mano como un resorte. Así las cosas, unanimidad en la fiesta de la escuela pública en valenciano. Benissa acogerá la Trobada de 2023. Todos a una.