El regidor de Participació i d’Associacionisme de l’Ajuntament d’Ondara, Miguel Gomis, ha donat a conèixer que el primer premi del III Concurs de Tapes de la Fira d’Ondara 2022 és per al Bar Centre Social, que aconseguix aquest premi per tercer any consecutiu. La seua tapa, «Taco en txanguro, en gamba arrebossada en panco, maionesa de cítrics i brots verds», ha estat la més votada del concurs per les persones que han degustat les tapes participants. Aquesta tapa del Bar Centre Social ha aconseguit 473 punts. Es dóna la circumstància que en 2020 i 2021 aquest mateix establiment ja va ser el guanyador dels 2 concursos de tapes de la fira d'Ondara. La segona tapa més votada del concurs d’enguany ha estat "Guisat de pollastre en tempura amb cremós d'alvocat" de La Xata de Sole, que ha aconseguit 461 punts.

Els premis per als bars guanyadors consisteixen en 400 euros i trofeu per al bar de la tapa guanyadora, el Bar del Centre Social, i 200 euros per al segon classificat, La Xata de Sole. D’altra banda, el III concurs de tapes de la Fira també comptava amb el sorteig d'un sopar per a 2 persones en el bar guanyador, que es va sortejar entre totes les persones que havien completat el 80% de les tapes de la ruta. Aquest premi ha sigut per Lenuta-Nicoleta Joana, d'Ondara. Cal recalcar que el III Concurs de Tapes de la Fira d’Ondara s’ha celebrat del 12 al 27 de novembre en els propis locals participants. Han participat 10 locals: Asley, Cervera, Prado, Karma, Centre Social, La Parada, Allí Baix Bar, Sant Lluís, Valero i La Xata de Sole.