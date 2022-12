Vecinos de Xaló y representantes del ayuntamiento han participado hoy en una protesta ante la subdelegación del Gobierno en Alicante para exigir más seguridad en el municipio xaloner y los pueblos del interior. En concreto, Xaló pide que el puesto de la Guardia Civil de la población disponga al menos una patrulla nocturna.

La reducción de los efectIvos de seguridad del Estado en los pueblos de interior en los últimos 10 años es muy alarmante. Actualmente, el cuartel de la Guardia Civil de Xaló tiene una actividad simbólica (básicamente administratva y no diaria) y el de Benissa presta cada vez menos servicio. En caso de aviso nocturno a la Guardia Civil desde la Vall de Pop, los agentes deben desplazarse desde los cuarteles de Moraira o Calp, lejos de Xaló y tardan como poco media hora en llegar.

El ayuntamiento ya le ha insistido a la subdelegación de Gobierno en la necesidad de mayor presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, dado que sus agentes y mandos son quienes tienen la preparación y medios para interceptar a los delincuentes. Es cierto que se ha incrementado la coordinación y presencia en los últmos días de la Guardia Civil debido al incremento alarmante de robos en casas de Xaló. El consistorio reitera, sin embargo, que es insuficiente.

Ola delictva grave

Durante los últimos meses ha habido un aumento muy significativo de robos o intentos de robos. Ha afectado especialmente a las viviendas del diseminado de Xaló.

El equipo de gobierno de Xaló expresa su total comprensión por la "justificada alarma social" que existe en el pueblo. De hecho, ha tomado medidas para intentar atajar los robos.

Ha incrementado las guardias y las patrullas de agentes de la policía local de Xaló, especialmente el fin de semana. La actual plantilla de cinco policías lleva a cabo el máximo de horas permitidas en la actualidad.

Ha establecido un protocolo de vigilancia y rastreo intensivo en los caminos. Los ladrones tienen un "modus operandi" muy definido: los robos son exprés y llegan a emprender la fuga a pie. El consistorio también ha contratado vigilancia privada. Y tiene previsto instalra cámaras de seguridad en lugares estratégicos (lograr los permisos lleva su tiempo).

Charla de la Guardia Civil

El próximo martes, a las 18:30 horas, la Guardia Civil impartrá una charla en el salón de actos del Ayuntamiento de Xaló para explicar cómo se debe actuar ante un robo.

Recomendaciones los vecinos

Mientras dure esta situación de ola delictva, el Ayuntamiento de Xaló traslada las siguientes recomendaciones:

-No enfrentarse en ningún caso con personas sospechosas de estar perpetrando un robo. Es necesario llamar al 112 de inmediato y advertr al vecindario más cercano. El teléfono de la policía local es 619223996.

-Cualquier información o pista debe trasladarse a las fuerzas de seguridad.

-Hay que denunciar cada acción y sospecha en el cuartel de la Guardia Civil de Xaló porque es indispensable tener el máximo de información y dejar constancia de cada caso para exigir más medios. Si no lo denuncias, no consta. Si no lo denuncias, no se obtene información.

-Es importante no culpabilizar a personas inocentes gratuitamente así como entender que cientos de nuestros vecinos pasean por nuestros caminos y no deben ser tratados como sospechosos de forma precipitada. Piense que su propio hijo o hija podría ser tratado indebidamente o ser sometdo a una situación de riesgo debido a una confusión.