CaixaBank i Microsoft van guardonar el passat dilluns 12 de desembre, a l'espai Caixabank All in One de Madrid, les millors estudiants de graus universitaris científics i tècnics d'Espanya amb els premis WONNOW. Per cinquè any consecutiu, totes dues entitats reconeixen el talent STEM amb aquests guardons.

La pedreguera Flàvia Ferrús Marimón, doble grau en Física i Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i estudiant d'un doble màster en Matemàtiques Avançades i Fonaments de la Ciència de Dades a la Universitat de Barcelona, ha estat una de les guardonades. Ferrús tindrà accés, igual que nou premiades més, a una beca remunerada per treballar durant sis mesos a CaixaBank i participar en el desenvolupament de projectes d'innovació vinculats als serveis financers. També es beneficiarà d'un programa de mentoring impartit per Microsoft.

Amb aquesta iniciativa, CaixaBank i Microsoft pretenen impulsar la diversitat i la presència de dones a l'àmbit de la tecnologia i les ciències des de l'inici de la seua carrera professional i animar altres joves a cursar estudis STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

En aquesta edició, hi han participat un total de 975 estudiants de 57 universitats de tota Espanya, cosa que representa un increment del 34.8% respecte a l'any anterior. En total, a les cinc edicions celebrades fins ara, s'han presentat més de 2.700 alumnes, la qual cosa demostra que els Premis WONNOW s'han convertit en un guardó consolidat i de referència a l'àmbit universitari.

A l'acte de lliurament, han intervingut Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i Alberto Granados, president de Microsoft a Espanya.

Gonzalo Gortázar ha reconegut el treball i l'esforç de les participants i ha posat en valor el seu compromís i dedicació. Gortázar ha destacat que “amb els Premis WONNOW fomentem la diversitat en un àmbit amb poca presència femenina i grans oportunitats actuals i futures”. A més, ha subratllat: “Amb aquests guardons, volem continuar contribuint al desenvolupament de les persones i del conjunt de la societat, impulsant la diversitat a la indústria tecnològica”. Gortázar ha animat les joves a apostar per aquestes professions i a demostrar que les dones són grans científiques, matemàtiques o enginyeres.

Per la seua banda, Alberto Granados ha afirmat: “La digitalització està promovent la creació d'ocupació especialitzada no només en la indústria tecnològica, sinó en tots els sectors, per la qual cosa hi ha una demanda urgent de formar talent qualificat i les dones no es poden quedar enrere”. El president de Microsoft a Espanya aposta per reduir la bretxa de gènere a la ciència i la tecnologia des del convenciment que la diversitat afavoreix la innovació i el creixement.

Des de l'Ajuntament de Pedreguer han felicitat Flàvia i la seua família, felicitació que han fet extensiva als centres educatius per on ha passat aquesta alumna, especialment als del municipi, l'Escola Infantil Municipal la Glorieta, el CEIP el Trinquet i l'IES de Pedreguer, així com a la Universitat Autònoma de Barcelona on va cursar el doble grau. Flàvia va cursar el primer curs de batxillerat a un Institut de Wyoming, EEUU. Així mateix, han destacat que fites com estes demostren que l'ensenyament públic, i en valencià, és de màxima qualitat i 'ens poden portar allà on vulguem'.