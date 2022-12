Segons la tradició oral, la història de la Festa, de la Cavalcada dels Reis Mags de Gata de Gorgos amb el repartiment de regals a xiquets i majors i amb un parlament per part dels Reis Melcior, Gaspar i Baltasar des de dalt del balcó de l'Ajuntament comença a l'any 1946 per part d’una quadrilla d’amics.

Però va ser el 5 de gener de 1968 quan se li va donar a esta festivitat una dimensió més reglada en base a un text teatral del qual és autor Antonio Salvá Roselló, i que amb, el patrocini de l'Ajuntament, des d'aleshores ha vingut representant-se ininterrompudament.

Des de 1968 fins a 1971 l'escenificació teatral es realitza al balcó de la casa d'En Julian Monfort Calatayud, metge i alcalde de Gata de Gorgos, situada a la Plaça d'Espanya. En l'any 1972 s'utilitzarà un escenari a peu de terra en la mateixa ubicació per la representació, en aquest any TVE acudirà a Gata de Gorgos per gravar uns minuts del Misteri dels Reis Mags a Gata.

A partir de l'any següent, 1973, l'escenificació es traslladarà a un lloc més gran per acollir a tots els espectadors que aquest Misteri atreu, El Palau d'hivern d'Herodes se situa en l'Avinguda de La Pau i la Plaça de l'Església acull el Betlem Vivent.

L'any 1992 el text és revisat i traduït al valencià i amb el pas del anys, el text literari que s'adjunta ha anat ampliant la seua primitiva extensió, assolint en l'any 1997, quasi trenta anys després de la primera representació de l'auto, la seva màxima representació amb més de 200 participants entre actors principals, secundaris, figurants; tots ells de la localitat; en quatre escenaris distints i successius en diferents llocs del poble (els dos primers actes a la Plaça Nova, el tercer acte a l'Avda de La Pau i l'epíleg a la Plaça de l'Església), decoracions vàries, vestuaris adequats al moment, efectes especials, música adient, animals, un poble transformat en un gran teatre, mesclant-se pels carrers els actors i els ciutadans en els trajectes...

Els tres actes de ‘El Misteri de Reis’

‘El Misteri de Reis’ té en una duració aproximada – sumant els tres actes i l'epíleg- de tres hores; encara que, en l’actualitat, no es representa en la seua totalitat.

El primer acte; que no es representa en l'actualitat; se situa en la ciutat de Roma, a l'edifici del Senat. Herodes ha viatjat fins allí des de Palestina requerit per Octavi August, Emperador de Roma, per tractar sobre la situació en que es trobava Judea, província oriental de l'Imperi. Diàleg irònic, ple de segones intencions entre els dos personatges... Correspon al tractament polític, es clar.

En l'acte II, una aldea de Judea ens servei com espai geogràfic per a estudiar l'aspecte sociològic de l'època, la problemàtica d'un poble ple de por, de fe, d'esperança... El ser humà, en suma, capaç del millor i, a la volta, del pitjor... Una economia de subsistència: el llaurador, el peixater, el terrissaire, un ferrer, el pastor... Un Messies navegant la sang de tot un poble…

Acte III: Pla màgic. Els personatges perden la seua primera realitat per a transformar-se en sers religiosos quasi en exclusivitat. L'acció es desenvolupa en el Palau d'Hivern d'Herodes, pròxim a Betlem.

Ja en l'epíleg, l'adoració del Messies, recent nascut, pels habitants del poble palestí i pels Reis Mags al Portal de Betlem, situat a la Plaça Vella del poble. Ofrenes, últimes paraules, la visita d'un àngel que baixa des del campanar per advertir del perill, l'alegria trista -potser la més fonda de totes les alegries- d'haver segut xiquet, altra vegada, la vesprada del 5 de gener…

Actualment es representa el del Palau d’Herodes, que s’ha traslladat al grup Escolar i l’epíleg, l’adoració del Jesuset, que es realitza a la plaça de l’Església

Impuls a una Festa d’Interés Autonòmic

Gata ha volgut donar un pas endavant molt important fent una aposta de qualitat i de futur. Tant de bo siga comprés i valorat l'esforç realitzat per un nombrós conjunt de persones (prop de 300), des de l'Ajuntament fins l'últim col·laborador d'esta Festa, per tal d'aconseguir que el Misteri dels Reis Mags siga no sols festa dels xiquets, sinó, a més a més, el patrimoni de tot un poble i qui sap si, en un futur que ja no serà nostre, una de les seves senyes d'identitat.

Paral·lelament a la representació, el dia 29 de desembre es realitza la recollida de cartes, enguany, després de la bona acollida del passat any, es farà casa per casa per tots els carrers del nucli urbà i la vespra de la festa, el dia 4 de gener a poqueta nit, els missatgers reials recorren el poble anunciant l’arribada dels tres Reis d’Orient.

Completa la Festa de l'Epifania a Gata de Gorgos, el mateix dia 5 de gener, el repartiment de regals a tots els xiquets i majorets del poble de Gata que així ho desitgen, casa per casa de mà del patges, visirs reials, i els Reis Mags d'Orient Melcior, Gaspar i Baltasar que recorren a cavall els carrers del poble fent les delícies dels veïns i visitants que acudixen a gaudir d'una nit màgica.