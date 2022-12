«Hay que romper la barrera de la mujer y la ciencia. Pero hay que empezar a hacerlo en casa y en la escuela y el instituto, antes de llegar a la universidad». La joven de Pedreguer Flàvia Ferrús Marimón sabe muy bien que esa barrera existe. Ella la hace añicos. Es una de las mejores estudiantes de España de grados universitarios científicos y técnicos. Tiene 23 años y este lunes recibió en el CaixaBanc All in One de Madrid el premio «Wonnow», que entregan CaixaBank y Microsoft. Ella y otras nueve brillantes universitarias han logrado el galardón. El premio es una beca remunerada para trabajar durante seis meses en CaixaBank y desarrollar proyectos de innovación vinculados a servicios financieros. Al mismo tiempo, participa en un programa de «mentoring» (mentor) de Microsoft.

En octubre, ya empezó a trabajar con la beca. Es la única mujer de su equipo. «Estoy muy contenta. Cuando acabé la carrera (un doble grado en Física y Matemáticas por la Universitat Autònoma de Barcelona), pensaba dedicarme a la investigación. Me presenté a estos premios sin mucha esperanza. Ahora estoy aprendiendo muchísimo. Y es reconfortante comprobar que los conceptos y la teoría tienen aplicaciones prácticas». Flàvia sigue estudiando. Ahora cursa un doble máster en Matemáticas Avanzadas y Fundamentos de la Ciencia de Datos. Ayer tenía un examen. La semana ha sido frenética. «Sí, el lunes estuve en Madrid y no sabía cómo me iba a salir hoy (por ayer) el examen. Ha ido bien». Los galardones «Wonnow» promueven el acceso de las mujeres a los ámbitos laborales de la tecnología y las ciencias. También animan a otras jóvenes a realizar estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La pedreguera Flàvia Ferrús Marimón guanya un premi a les millors estudiants de graus científics i tècnics Flàvia afirma que cuando decidió estudiar matemáticas y físicas no se planteó las salidas laborales. Hizo lo que le gustaba. Contó con el apoyo incondicional de su familia. Es una joven de gran talento. No le asustaba enfrentarse a la brecha de género que hay en las carreras técnicas. Afirma que en las aulas se ve claro que predominan los hombres. «Además, cuando miras la brecha con lupa todavía la observas con más claridad». Luego está, además, la dificultad de los jóvenes para encontrar el primer trabajo. «Es una contradicción. Te exigen experiencia antes de empezar a trabajar». Ella es el claro exponente del éxito de la educación pública en valenciano. De pequeña, acudió a la Escola Infantil Municipal la Glorieta. Infantil y primaria los hizo en el colegio el Trinquet. Estudió en el instituto de Pedreguer. Eso sí, el primer curso de bachillerato lo hizo en un instituto de Wyoming (EE UU). En esta edición de los premios «Wonnow», han participado 975 estudiantes de 57 universidades de toda España.