Pirámide poblacional invertida e invierno demográfico. La Marina Alta ya no puede eludir una realidad que está ahí, la del envejecimiento de su población. Muchos mayores viven solos. Llegan soluciones más imaginativas y atractivas que las residencias, pero de momento chocan con mil trabas. Así lo advierte Chanfre Escribano, de la cooperativa Margalló, creada hace un año.

En estos meses, esta entidad ha buscado suelo. Se ha reunido con los ayuntamientos para plantearles la cesión de suelo público o de casas y fincas abandonadas que se puedan restaurar para promover viviendas colaborativas para mayores (cohousing). Este modelo funciona en el norte de Europa. Consiste en que los mayores vivan en casas que cuentan con servicios comunes sanitarios, de restauración, de lavandería... Están atendidos y, al mismo tiempo, mantienen la autonomía.

«Incluso expropiar edificios o casas abandonadas sale más barato que construir una nueva residencia. Los mayores viven en estudios independientes y puede haber 15 ó 20 en estas fincas rehabilitadas y adaptadas», expone Escribano.

Las reticencias de los ayuntamientos han abocado a esta cooperativa a buscar otra vía, la de alquilar o comprar suelo rústico y pedir al Consell que apruebe un DIC (Declaración de Interés Comunitario) para poder construir esa promoción de «cohousing». «Lo que está claro es que suelo urbano no podemos comprar. Nos hemos reunido con todos los ayuntamientos y con el de Dénia dos veces. No nos ceden terreno ni nos respaldan. Creo que no entienden el concepto».

Esta portavoz de la cooperativa Margalló afirma que cuentan con el apoyo de la conselleria de Vivienda y Arquitectura Sostenible.

Mientras, Podem Dénia advierte de que adaptar los pueblos de la Marina Alta a los mayores debe ser una prioridad en el debate público. Andrea Pastor Zurita señala que Dénia lleva 42 años con las mismas 90 plazas de residencia (las de Santa Llúcia).

Sin embargo, la demografía de la ciudad ha cambiado radicalmente. Hace 15 años los menores de 14 años eran el doble que los mayores de 65; ahora estos últimos superan ya a los menores de 14 años.

Pastor Zurita cita como ejemplo de que el sistema sanitario y de cuidados se ha quedado anclado en la realidad anterior que para atender a los 40.000 mayores de la Marina Alta solo hay en el hospital de Dénia una geriatra.