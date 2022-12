La Policía Local salva vidas. La formación en primeros auxilios y el conocimiento de las maniobras de reanimación y del uso del desfibrilador se hacen imprescindibles. Los agentes tienen cada vez más nociones sanitarias. Y prueba de ello son los reconocimientos que han recibido hoy diversos policías en el acto de conmemoración del Día de la Policía Local de Dénia (fue un 20 de diciembre de 1873, hace ahora 149 años, cuando se creó la guardia urbana dianense). Se ha reconocido la labor de los agentes que auxiliaron a una menor que se atragantó y se ahogaba en un restaurante de Dénia, a los que le recuperaron las constantes vitales a un ciclista accidentado en la carretera de les Planes (lo reanimaron con el masaje cardiaco y el desfibrilador) y a los que salvaron a un bañista que flotaba boca abajo en el mar y que se ahogaba. También se ha reconocido a los policías que persiguieron a la carrera y atraparon a un malhechor que robó con violencia un ciclomotor e hirió a su dueño. Igualmente, han recibido un diploma los agentes que participaron en una ardua investigación que permitió desmantelar un taller de falsifación matrículas y documentación de coches en Altea.

Los agentes que han recibido estas distinciones han sido Vicente Israel Triviño, Jorge Hernández, Joaquín Cremades, Héctor Llopis, José Antonio Palomares, Enrique Llodrà, Leoncio Vidal, José Carlos Anglada, Aranzazu Cabanes, Alejandro Tabernero, Vicente Manuel Miralles, Juan José Herráiz, Enrique Molina y Vicente Salvador Gadea.

El acto de hoy de la Policía Local ha sido muy emotivo. El alcalde, Vicent Grimalt, ha impuesto la medalla de la Policía Local al intendente jefe, Andrés Tabernero, quien se jubila el próximo mes de enero. Llegó como jefe de la policía a Dénia en 1985. Estuvo en el cargo hasta 2007, cuando le reveló José Martínez Espasa, quien este año se ha trasladado de intendente jefe a Gandia. Tabernero ha vuelto a asumir la dirección de la Policía Local de Dénia.

"Ha sido un poco una encerrona. No me lo esperaba", ha afirmado Tabernero sobre el homenaje de sus compañeros, quienes se han puesto todos en pie para brindarle un fortísimo aplauso. Antes se ha proyectado un vídeo con fotografías de toda la trayectoria de este policía nacido en A Coruña, pero que afirma sentirse dianense. "Ha sido muy emocionante. Me voy muy contento. La gente demuestra que está conmigo", ha afirmado el intendente jefe, que ha admitido que la sensación también es "un poco agridulce". Ha destacado que su vocación es la policía y el servicio público. "Finalizar mi carrera me apena un poco, pero así es la vida".

Tabernero ha señalado que la Policía Local ha cambiado mucho en estas últimas décadas. "Ahora entran agentes con formación académica y muy preparados. El nivel es muy alto. La Policía Local de Dénia se ha especializado mucho. Tenemos unidades para combatir la violencia de género, los delitos de odio, para preservar el medio ambiente...".

El intendente jefe se ha despedido con la sensación del deber cumplido. La medalla de la Policía Local reconoce su dedicación de 37 años a Dénia y al servicio público.