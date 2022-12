L’Ajuntament de Dénia ha rebut la donació d’una interessant col·lecció de documents, impresos i fotografies procedents de l’arxiu personal de l’arquitecte de la Xara Josep Ivars Pérez i també del de la seua família política, la família Vinaroz, de Dénia.

La donació inclou materials diversos entre els quals destaquen els relacionats amb estudis urbanístics i amb el patrimoni arquitectònic, del qual Josep Ivars és un gran investigador i pioner en la defensa.

Es tracta d’una important col·lecció de prop de 6.000 imatges d’edificis, detalls arquitectònics i activitats relacionades amb l’arquitectura històrica, la majoria de la Marina Alta.

Hi trobem un conjunt de 119 fitxes amb fotografies del patrimoni arquitectònic de la Marina Alta, datades l’any 1982, realitzades per Josep Ivars amb el Col·legi d’Arquitectes d’Alacant. També destaquen altres materials gràfics com les 445 fotografies en blanc i negre i a color d’edificis i elements arquitectònics de la Marina Alta i la Safor preses entre els anys 1980 i 1999, així com imatges de restauracions d’edificis, com la de les escoles velles de Pedreguer, entre 1992 i 1995.

En opinió de l’arxivera municipal, Rosa Seser, requereixen una especial menció les 4.281 diapositives, realitzades entre 1982 i 2011, que documenten diferents elements arquitectònics com castells, despoblats moriscos, riuraus i altres, a la Marina Alta i, fins i tot, a altres poblacions valencianes. Un material que des de l’arxiu municipal, amb l’ajuda desinteressada del fotògraf Eduardo Sánchez, s’està digitalitzant.

Aquesta important secció de la donació de Josep Ivars es completa amb documents, plànols i publicacions de Josep Ivars en la seua tasca com arquitecte i investigador.

Altres materials es relacionen amb Dénia i la Xara, amb fotografies de personatges, com el tenor Cortis, o la interessant col·lecció de documents, datats entre 1908 i 1940, sobre l’abastiment de gas a la ciutat de Dénia amb documents comptables, impresos publicitaris i, fins i tot, les fitxes metàl·liques que s’empraven en el comptador del gas.

També destaca la col·lecció d’impresos i fullets històrics del període 1913-1960. Més de 400 exemplars, entre els quals sobreïxen els dedicats a activitats lúdiques, sobretot de Dénia, on trobem referències a bars, cupletistes, sales de ball, pilota valenciana o bous.

Completa la donació una important col·lecció de revistes històriques, procedents de la família Vinaroz, entre les quals destaquen els 360 exemplars de la revista Mundo Gráfico, de 1925 a 1937, que ofereixen magnífics articles i imatges del període de la República i la Guerra Civil.

Rellevant també és la secció de materials del període de la Transició a la Democràcia: fullets, materials electorals i la revista Valencia Semanal, editada entre 1977 i 1980.

En conjunt, Josep Ivars dona a la ciutat de Dénia, amb destinació a l’Arxiu Municipal, una crucial aportació al patrimoni documental de la ciutat, que ja està catalogada i pràcticament a disposició dels investigadors.