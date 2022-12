La conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha inclòs l'Ajuntament de Pedreguer al seu programa de concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis mitjançant el pla ’Conviure’, amb un ajut total de 500.000 euros per rehabilitar la Musical.

L'Ajuntament va presentar un projecte perquè aquest espai esdevinga un edifici amb diversos usos públics per a la ciutadania de Pedreguer i els visitants de la nostra localitat, ja que el projecte contempla integrar en l'actuació el repès, al qual se li donarà ús d'oficina de turisme.

El projecte és una rehabilitació de dos edificis contigus amb una importància rellevant dins la trama urbana de la població. D'una banda, l'antic Retén, un edifici d'una planta del 1905, representant de l'arquitectura d'arrel academicista però eclèctica per l'ús de diversos llenguatges arquitectònics. La seua ubicació annexa a la església, i la seua relació amb el pati d'accés a la capella de la Comunió n'eleva els valors, a l'hora que obliga a un rigorós control en futures intervencions, sent un Bé Immoble de Rellevància Local (BRL) amb un nivell de protecció integral.

De l'altra banda, el Centre Artístic La Musical, un edifici de 3 plantes amb una concepció academicista de la façana. Tot i això, la façana en planta baixa va ser remodelada durant la dècada dels 60 del segle passat per integrar el nou ús de cafeteria, eliminant el mur de càrrega que va ser substituït per una fusteria metàl·lica contínua.

Aquest edifici és un Bé no inventariat (BNI) amb un nivell de protecció ambiental. Per petició dels seus donants, els germans Comes, es mantindrà com a seu del Centre Artístic Musical de Pedreguer. A la planta baixa es mantindrà la cafeteria existent, on es podran fer concerts, i les plantes superiors es destinaran a sales polivalents, una per a l'assaig de la banda musical local. Pel que fa al antic Retén es preveu instal·lar un punt d'informació turística.

El projecte respecta íntegrament les característiques destacables dels dos edificis, sent fonamental la protecció de la imatge dels edificis. Per això es proposa la rehabilitació completa de l'edifici de La Musical mitjançant el buidatge complet de l'edificació, conservant la façana i recuperant els seus buits originals seguint els eixos que estableixen els buits de les plantes no modificades. Es planteja una construcció molt senzilla a base de la recuperació d'aquells materials originals que es conserven a bon estat.

Per compatibilitzar el programa dels dos edificis contigus es planteja una banda de comunicacions que servesca de connexió entre aquests dos. El nou accés a l'edifici proposa un espai a doble alçada que servesca d'atri, com un espai de connexió interior-exterior que siga una extensió de l'espai públic que suposa la Plaça Major i que servesca d'enllaç entre els diferents programes plantejats i els que puguen sorgir a la vida activa de la trama veïnal. A més, es proposa l'obertura d'un pati annex al pati de la Capella que servesca com espai exterior i focus de llum per les estàncies interiors.

L'equip de govern valora molt positivament aquesta notícia, ja que gràcies a l'impuls que la Generalitat Valenciana "atorgarà al nostre projecte", han manifestat fonts del govern, "Pedreguer comptarà amb una infraestructura que millorarà la vida del poble, alhora que es rehabilitaran dos edificis històrics, i es portarà endavant la proposta triada majoritàriament per la ciutadania pedreguera als pressupostos participatius de 2021 (concretament va ser "l'elaboració del Projecte de restauració de 'La Musical'")".