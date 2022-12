"Jhordin llevaba en Xàbia unos 5 meses. Vino buscando una vida mejor. Su muerte ha sido un duro golpe para todos". Marjuri está en contacto permanente con la familia en Colombia de Jhordin Eugenio Zamora Escalante, el joven de 24 años que falleció el pasado martes en Xàbia. También se ha hecho cargo de los trámites para velar el cuerpo y repatriarlo a Colombia, lo que cuesta 7.600 euros. Todavía no ha recibido el informe definitivo de la autopsia. No obstante, todo apunta a que falleció por causas naturales. No había trasladado a sus amigos que sufriera algún problema cardiaco. Eso sí, todos ellos aseguran que tenía un gran corazón.

"Lo conocía desde hace 8 años. En Colombia, ya teníamos amistad. He hablado con su compañera Estefani. Es terrible lo que ha pasado. Jhordin se desvivía por su niña, Emma", ha indicado Hisi Moreno. Emma tiene 2 años. Jhordin, que trabajaba en Xàbia en la obra, estaba deseando traerse a España a su pareja y a su pequeña. "Por Emma sentía adoración", añade Marjuri. Este joven colombiano llegó a España hace un año. Viajó desde Florida (un municipio de Colombia) junto a su hermano. Estuvieron los dos trabajando en Bilbao. Pero hace 5 años Jhordin decidió probar suerte en Xàbia, un pueblo donde hay una importante comunidad colombiana. Se integró en seguida. Prueba de ello es que este mediodía más de un centenar de amigos han realizado en la playa del Arenal un emocionante acto para despedirlo. Han escuchado las canciones colombianas que Jhordin cantaba. Sus amigos han cantado a coro el estribillo que dice "no me resigno a perderte, sigues siendo mi vida". Han guardado un minuto de silencio y luego han aplaudido y han soltado globos con mensajes cariñosos. El joven se había ganado el aprecio de todos. "Es que era muy bueno y muy respetuoso. Todos lo queríamos mucho", ha afirmado Hisi. "Era un buenísimo ser humano. Nos contagiaba a todos su alegría", ha señalado Manuel, quien compartía con Jhordin partidos de fútbol. "También iba al gimnasio. Nunca nos dijo que pudiera tener algún problema de salud". El joven, que el próximo 2 de enero hubiera cumplido 25 años, murió por causas naturales y deja una hija de 2 años Sus amigos han iniciado una campaña de recogida de fondos para repatriar el cadáver a Colombia. Este trámite cuesta 7.600 euros. La familia no puede pagar semejante cantidad. Se han colocado huchas en diversos locales de hostelería de Xàbia y Dénia. El grupo Jávea Company (dueño, por ejemplo, del Chabada, local del que el joven era cliente) es uno de los que colabora. Mientras, toda su gente podrá darle el último adiós el lunes. Se realizará el velatorio de 15 a 23 horas en el tanatorio de Dénia. La historia de Jhordin, un joven que llegó a Xàbia en busca de un futuro mejor y que el próximo 2 de enero hubiera cumplido 25 años, conmueve. Sus amigos no terminan de creerse que se haya ido así, tan de repente. "Estamos todos destrozados. Había encontrado aquí su sitio y quería traerse a su familia. No se merecía esto", ha afirmado Marjuri.