Reacción en cadena. Más de 500 trabajadores de la sanidad en la Marina Alta denunciarán a la conselleria de Sanidad por no contabilizar los méritos de las horas que han trabajado en el departamento de salud de Dénia y unos 800 se han inscrito ya en la plataforma de denunciantes. Además, los profesionales de la Marina Alta han recibido el apoyo del Colegio Oficial de Médicos de València, que considera que "no es justo" que no se valoren los méritos de los sanitarios de las concesiones públicas (el departamento de Dénia lo gestiona Ribera Salud). El Colegio de Médicos pide a la conselleria que rectifique y no excluya a estos profesionales del proceso de consolidación de plazas que debe reducir la temporalidad en la sanidad valenciana.

Los sanitarios de la Marina Alta se sienten discriminados. Advierten de que los baremos de Castilla y León, Aragón o Baleares sí reconocen los méritos de trabajar como laboral en hospitales como el de Dénia, que es público y gestiona una concesionaria.