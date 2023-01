Estem a les portes d’una nova posada en escena de l’adveniment dels Reis Mags a Gata. La culminació de les festes al voltant del Nadal i Any Nou perduren al nostre poble en tota la seua brillantor amb el nomenat MISTERI DE REIS, únic en la comarca i en molts altres punts de la Comunitat Valenciana.

La transformació d’aquesta festa tan estimada pels gaters i especialment pels infants de les llars gateres és una realitat. El canvi és rellevant. Als anys 40 del segle passant començava a gestar-se aquesta meravellosa iniciativa. L’any 1968 se li donava fortalesa amb un text escrit per Antonio Salvá Roselló, que precisava un escenari adequat i uns personatges que interpretaren aquell “auto” com els remots “autos sagramentals”. Del balcó de Casa Don Julián, el metge i alcalde del poble, es va passar als anys 70 del segle passat a l’avinguda la Pau. A esquenes o davant, el mateix donava, de l’estació del tren es va instal·lar aquell muntatge per el qual han passat nombrosos artistes aficionats de Gata, que han viscut any rere any la màgia dels Reis de Gata.

L’escenari tradicional s’engrandia i s’engrandia com un xiquet que es fa sagalet, de cara a una major amplitud. Anava madurant-se sense perdre els arrels tradicionals que el van portar a eixe lloc.

El periple emocionant del paisanatge i Ses Majestats des de l’avinguda la Pau a la plaça de l’Església on estava instal·lat el Portal de Betlem, també resultava una gran tradició, engrandien els cors per a tornar-nos a retrobar amb la inocència, l’evidència. I entremig, aquell poblat de Judea, que pretenia ser una addenda al gran comboi de Reis, però que va deixar pas a la monumentalitat i espectacularitat que requeria l’escenari més fascinant, el palau d’Herodes.

En els últims huit anys, el sagalet ha crescut, ha experimentat un gran canvi. Any 2015, l’Ajuntament de Gata i tots els que fan possible aquest “encant” aconsegueixen que es declare Festa d’Interés Turístic Provincial. Any 2017 es fan uns reis d’onomàstica, es festejen els 50 anys d’aquell bonic projecte i mentre va creixent i creixent la representació i les escenes. Any 2021, la tan temuda pandèmia ho paralitza tot, fins i tot aquesta festa. Any 2022, ja quasi sense restriccions però amb moltes mesures de seguretat i sanitàries, es busca un altre escenari, que complira amb aquesta exigènci. I es troba, apareix la plataforma de les grans orquestres de festes estiuenques, dels grans events amb molta gentada, el pati de les escoles de tota la vida. Allí, i tots asseguts, assisteixen a la representació del Misteri i ho observen amb la seua gran majestuositat. La tradició es torna espectacle. El lloc ho facilita.

Arribem als Reis de 2023. S’estrena un altre nomenament, ben merescut per l’esforç de tota la gent que hi participa i que fa possible aquest vespradeta tan màgica. Des de juny de 2022 està declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Es tornarà a repetir el mateix lloc, el de l’espectacle. S’innovarà o més bé es revindrà la vinguda dels Reis Mags flanquejats per la banda de música, com es feia fa bona cosa de temps. El seguici reial des de l’avinguda de la Pau començarà a les 18 hores del dijous 5 de gener, passant pels carrers del cor gater i pujant per la Costera del Grup Escolar li donarà una altra vessant que ens pot sorprendre. L’espectacle del Palau d’Herodes començarà a les 18:30 hores. També la Coveta de Betlem estarà allí, a aquell escenari que va “inventar la pandèmia” i la baixada de l’àngel tornarà a ser una realitat.

I també és el moment dels agraïments. Des de la dirección d’escena i coordinación que fa Antonio Monfort, ànima mater d’aquest espectacle, fins a totes les persones de les seccions que hi participen i a l’Ajuntament que está darrere recolzant l’esdeveniment cultural i festiu, a tots ells un gran aplaudiment.

Pel canvi, per la renovació, la tradició s’ha tornat espectacle...i que siga per bé.