La alcaldesa de Calp la popular Ana Sala ha afirmado este miércoles que la dirección regional de su partido le ha tratado "como a Pablo Casado, Teodoro García Egea y la consellera y presidenta, Isabel Bonig", ya que ayer por la tarde le comunicaron que no repetiría en el cartel de los populares para las elecciones locales de mayo. Un puesto que ha sido reservado para el exalcalde y actual diputado en el Congreso, César Sánchez.

Sala en un tono muy serio ha criticado las formas del partido "ayer me llamaron a la 13 para decírmelo" tras "llevar 3 o 4 meses esperando a que me recibieran". La popular ha recordado que ella se postuló hace unos meses "ya que estaba preocupada como representante de un partido que tiene que afrontar unas elecciones próximamente".

"Ha sido una auténtica sorpresa para mi la noticia que el candidato será César Sánchez, es una decisión unilateral y arbitraria" ha remarcado la primer edil calpina quien ha subrayado que se ha tomado "sin atenderla y sin escucharla".

Y ha insistido en que así "no se trata a una alcaldesa, a una presidenta de partido y a una persona" y ha relacionado las formas con las "maniobras" del PP para desbancar de la presidencia nacional del partido a Pablo Casado y Teodoro García Egea, pero también el cambio que hubo en el PPCV con la salida por la puerta de atrás de Isabel Bonig. Algo "que también intentaron con Isabel Díaz Ayuso, pero no pudieron". Y ha añadido "dos mujeres fuertes y valientes, con arrojo para defender aquello en lo que creen, la lealtad, el deber de responsabilidad y la vocación de servicio público".

Al hilo del papel de estas mujeres en política, Sala ha afirmado "si me llamara Manolo, Juan, Jose o Carlos, seguramente esto no habría pasado, no se habrían atrevido", repreguntada por los periodistas por esta sentencia, la alcaldesa ha señalado "si lo he dicho es por algo".

En otra parte de su intervención la primer edil calpina, que fue designada candidata en 2019 para sustituir a César Sánchez que en aquel año lideró la candidatura al Congreso del PP por Alicante, ha subrayado que se ha dejado la piel "por todos y cada uno de los calpinos, por sus problemas y necesidades" ha insistido que lo ha hecho "a pie de calle, desde el minuto cero" y lo hará hasta el final de la legislatura. "No me voy, acabo y agoto la legislatura".

Asimismo ha recordado que en 1993 asumió la secretaría general del PP en el municipio y que del 2011 al 2019 fue concejala, dos legislaturas en las que participó de las decisiones que han propiciado "hacer de Calp el mejor pueblo del mundo". Además desde el 2019 con la mayoría lograda -9 concejales- junto con Ciudadanos han conseguido "una estabilidad inédita en el Ayuntamiento, sin alteraciones, ni casos de corrupción" todo ello, ha remarcado "con nuestro trabajo".

En este sentido ha apuntado que esa estabilidad ha sido posible pese a la "tradición de algunos de mis compañeros de gobierno", ya que decidió "pensar en el bien del Ayuntamiento y del pueblo para llegar a final de legislatura sin ningún incidente que hiciera hablar de Calp en un sentido que perjudica a todos".

Finalmente Sala ha rechazado que haya pactado "nada" con la dirección de su partido, y es que las informaciones publicadas por la prensa, aparece que la alcaldesa irá en la lista autonómica a Les Corts por Alicante. "Parece que hay un acuerdo en que yo me vaya a Valencia para que el candidato propuesto sea alcalde, ni mucho menos. Esto ha sido un aquí te pillo aquí te mato. Ha sido para no generar polémica, además tengo muchas de dudas que eso se vaya a producir de verdad". Y ha remachado "yo no tengo intención de ir en ninguna lista".

Sala ha comparecido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calp, rodeada de su familia y uno de los concejales de su gobierno.