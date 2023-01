El pleno ha aprobado hoy, en sesión ordinaria y con los votos a favor de todos los ediles salvo la abstención del representante de Ciudadanos, una moción para reclamar una mejor atención sanitaria en el municipio y la comarca.

Se trata de una moción que han presentado de forma conjunta el equipo de gobierno (PSPV y Ciudanos de Pego) y los grupos de la oposición PP y Compromís; Ciudadanos no ha respaldado la presentación de dicha moción. En ella se pone de manifiesto las discrepancias con la administración que realiza la empresa que gestiona el departamento de salud comarcal.

Se ha criticado la falta de médicos especialistas “desde hace mucho tiempo y que tiene unos efectos perjudiciales sobre la salud de los ciudadanos de la comarca y que provoca largas listas de espera”. En el escrito se ha hecho hincapié en la situación de la zona básica de salud de Pego, que atiende a la población de los municipios de Pego, l’Atzúbia, La Vall d’Ebo y la Vall de Gallinera: “se ha vuelto insostenible a causa de la falta de médicos de atención primaria, una atención que es la columna vertebral de nuestro sistema sanitario”.

La situación se ha agravado, especialmente en los últimos meses, “no se sustituyen o no se hace con celeridad, las bajas o vacaciones médicas y del resto de personal sanitario. Este mismo verano no se han sustituido los médicos, lo que ha comportado una demora de entre 20 y 30 días aproximadamente para que los usuarios pudiesen disponer de una cita con su médico de cabecera. Es una situación que se reitera, y la falta de atención siempre se corresponde con la falta de personal médico no sustituido”.

La edil de Sanidad, Alicia Siscar, ha asegurado que es la salud “es una de las necesidades básicas para nuestros vecinos y vecinas, y aquí no tenemos el servicio que merecemos. Esperemos que los reyes nos traigan salud porque si tenemos que ir al hospital, sufriremos”.

Con esta moción el ejecutivo ha instado a la empresa a “resolver con la máxima celeridad los problemas que perjudican a los vecinos y vecinas de nuestros municipios”. Además se ha solicitado a la conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública “que controle el buen funcionamiento de esta empresa, para que los usuarios reciban una atención adecuada”.

Han pedido también una atención médica de calidad e igualdad de condiciones y que la Conselleria inicie el procedimiento administrativo correspondiente para comunica a la empresa concesionaria la finalización del contrato, el próximo 2024. Asimismo instan a Sanidad y Salud Pública “a preparar la recuperación de la gestión pública directa en las condiciones de seguridad jurídica y garantizando la mejor calidad y condiciones tanto del personal como de la atención sanitaria”.