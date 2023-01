Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha anunciado que el tramo que está aún cerrado de la L9 del Tram, entre Gata de Gorgos y Dénia, comenzará a operar con total normalidad el próximo 16 de enero.

Durante los dos últimos meses los técnicos de FGV han ido perfilando las nuevas unidades del Tram y probando los sistemas de seguridad del tramo entre Dénia y Gata de Gorgos, el último que ha sido renovado en su totalidad. Así como el trazado que discurre por la avenida Joan Fuster de Dénia que ha sido "integrado en la ciudad" y cuyas paradas han sido renombradas.

Desde FGV han destacado que se recupera "un servicio muy demandado por las distintas poblaciones" de la comarca y permitirá recuperar la conexión ferroviaria que contribuye a vertebrar la provincia y "dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía".

El servicio entre Dénia y Teulada se hará en las nuevas unidades ensambladas en la factoría de Stadler de Albuixech y en Teulada habrá que hacer un trasbordo a las viejas, que son las que se hace el trayecto entre Teulada y Altea, porque son las que tienen el peso permitido en los históricos puentes del Quisi y del Mascarat.

Precisamente, este lunes, Ciudadanos en Dénia ha denunciado en un comunicado que la estación del Tram en la ciudad no tiene unos baños públicos, ya que estos solo se encuentran en el bar que hay en la infraestructura. Con lo que si el bar está cerrado, no se pueden utilizar. Desde la formación naranja han denunciado que el gobierno local se limite a "trasladarlo a FGV" y no exija a la Generalitat que la estación ferroviaria, ahora que volverá a tener pasajeros tenga los mínimos servicios básicos, como son unos urinarios de uso público.