Cunde el desasosiego. En la agricultura de la Marina Alta, cualquier tiempo pasado fue infinitamente mejor. El campo también es, claro está, paisaje. La comarca y pueblos de la Vall de Pop, sobre todo Alcalalí, vieron hace unos años una oportunidad en la floración de los almendros. Era ahora, a finales de enero, cuando comenzaba el espectáculo y estos árboles echaban flores blancas y rosas. Pasear por los campos de Alcalalí era una gozada. Incluso nació un festival, el Feslalí , Alcalalí en flor, que reivindicaba el paisaje, la agricultura, el turismo rural y la gastronomía. El festival resiste (y es una fenomenal noticia), pero el paisaje de los almendros en flor declina y va camino de desaparecer.

La terrible plaga de la xylella fastidiosa, la bacteria que destruye los almendros, y el abandono de los cultivos, agravado precisamente por la xylella (en la provincia de Alicante la conselleria de Agricultura ha destruido 187.400 árboles para tratar de contenerla), han tenido un impacto brutal en el territorio. Resulta desolador caminar por los bancales.

Los agricultores tienen la sensación de ser los «últimos mohicanos». Muchos de ellos son ya mayores y siguen trabajando sus campos porque lo llevan en la sangre, pero son muy conscientes de que no hay relevo generacional y que sus campos están abocados a convertirse en yermos.

José Andres, de 86 años y que es vecino de Alcalalí, talaba ayer con una sierra mecánica los 14 almendros que ha tenido que arrancar del bancal que tiene pegado al pueblo (unos cien árboles). Los ejemplares que está cortando no están infectados de xylella. Sus raíces, afirma este agricultor, se han podrido ya que un desagüe de pluviales del pueblo anega su terreno. José Andrés echa la vista atrás. «Aquí he llegado a hacer 6.000 kilos de almendra. El pasado año recolecté tres capazos, es decir, 60 kilos. Es un desastre».

Este agricultor, que recuerda que compaginó su trabajo de obrero («hacía 60 horas a la semana») con el campo, también advierte de otro de los grandes males del sector, los míseros precios que se pagan por las cosechas. «El precio es una vergüenza. Las almendras se venden luego carísimas, pero a mí me las pagan a 60 céntimos el kilo».

Atribuye al cambio climático que este año los almendros no echen flor. «Estos árboles, al igual que todos los frutales, no saben dónde están; están desorientados y luego sacan la flor cuando no es hora y no toca».

También asegura que el abandono de los campos es imparable. No hay relevo generacional ni rentabilidad. «Y cuando todo esté repleto de maleza, llegarán los incendios», advierte, y apunta que los cultivos fueron el mejor cortafuegos en el incendio de la Vall d’Ebo que este verano arrasó 12.250 hectáreas en las montañas de Vall d’Ebo y del interior de la Marina Alta y el Comtat.