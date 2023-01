La alcaldesa de Calp, Ana Sala, del PP, ha aprovechado el pleno de esta tarde para reivindicarse después de que su partido prescindiera de ella como candidata y optara por el exalcalde y ahora diputado popular en Madrid, César Sánchez. "Quiero pedir disculpas a los vecinos porque lo que ha pasado es incomprensible. Hemos tenido una legislatura estable y sin escándalos ni alborotos. Nos hemos dedicado a trabajar por este pueblo", ha afirmado la alcaldesa.

Ana Sala ha calificado de "situación desagradable" que su partido no confíe en ella como candidata. "Lo que yo he pasado no se lo deseo a nadie". "El ayuntamiento sigue trabajando y los vecinos no tienen por qué pagar las conseucencias de lo que nos pase a nivel interno".

"Esto no debería haber pasado ni debe volver a repetirse. La política es algo muy serio", ha dicho la alcaldesa, que ha dejado muy claro su disgusto por no poder repetir como candidata e imponer su partido a un nuevo alcaldable.

Ha recalcado también que ella es la responsable de delegar y revocar las competencias a los concejales. Hoy en el pleno se ha dado cuenta de la retirada de las concejalías a los dos ediles del PP Hilde Backaert y Domingo Sánchez, quienes se han apresurado a alinearse con el nuevo candidato, César Sánchez.

La fractura en el PP de Calp es más que evidente. Esa bicefalia de alcaldesa y candidato no funciona. En el pleno de esta tarde, la concejala de Educación, Pilar Cabrera, quien sigue en el gobierno local, ha querido agradecer públicamente el trabajo de los dos concejales destituidos. Los concejales del PP nadan y guardan la ropa. Siguen con Ana Sala, pero ya le lanzan guiños a César Sánchez.